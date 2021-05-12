أحمد شيبة يكشف حقيقة خلافه مع محمد رمضان (فيديو)

كشف المطرب الشعبي المصري أحمد شيبة، حقيقة ما راج عن وجود خلاف بينه وبين الفنان المصري محمد رمضان، وذلك على خلفية وجود تعاونات فنية بينهما لم ترق لمرحلة التنفيذ.

وقال شيبة، في مقابلة تلفزيونية عبر برنامج ”شيخ الحارة والجريئة“ الذي تقدمه المخرجة المصرية إيناس الدغيدي إن الحديث عن وجود خلاف جاء بسبب واقعة تخص مسلسل ”الأسطورة“، مبينا أن فنانين قاموا بأداء الأغنية التي حملت عنوان يا ابن دمي لتكون ضمن أحداث المسلسل وكان هو من بينهم.

وتابع شيبة، قائلا: ”أحمد سعد غناها الأول، وأنا غنتها بعد أحمد سعد وفجأة سمعت إن رضا البحراوي غنى الأغنية، وفجأة لقيت إسماعيل الليثي مغني الأغنية، وبعدها اتأكدت إنه حيصور الأغنية“.

وعقب المطرب المصري ”كلنا غنينا الأغنية، فقلت هما كانوا واخدينا بالدور، بس في النهاية رضا البحراوي نزل الأغنية ووقتها وصل لمحمد رمضان إني طالب رقم كبير، أو مش عايز أروحله“.

واستطرد أحمد شيبة، قائلا: ”بعد كده طلبني محمد رمضان ورحت له في المكتب، وطلب مني غناء أغنية (إحنا الصعايدة) وسألني إذا كان معي أغنية ثانية، فسمعته أغنية (يعلم ربنا) وأخذها تتر للمسلسل، وكان بيني وبينه كل خير“.

ونوه بأنه وخلال الجلسة قال له: ”على فكرة، أنا عملت أغنية (يا ابن دمي) ولم أنشرها احتراما لك“، مردفا أنه قام بتسجيل أغنية تتر مسلسل ”موسى“، الذي يعرض حاليا في دراما رمضان ولكن الأغنية لم تستخدم في المسلسل“.

وتابع شيبة ”محصلش نصيب، أن الأغنية تكون تتر مسلسل (موسى) لكن أنا تنازلت له عنها وممكن يستخدمها في عمل تاني الله أعلم“.