نجوى فؤاد: لهذا السبب أصبحت راقصة (فيديو)

فاجأت الفنانة المصرية، نجوي فؤاد، جمهورها باستعادة ذكريات بداية عملها كراقصة وكيف استقبلت ذلك الأمر رغم صغر سنها حينئذ.

وقالت نجوى فؤاد: ”والله العظيم.. والله على ما أقول شهيد.. كان عمري 10 سنوات ورأيت نفسي في المنام أعمل راقصة“.

وتابعت في تصريحات تلفزيونية: ”رأيت نفسي في السماء ولابسة بدلة بيضاء فيها نجوم ألوان، كنت أرتدي بدلة رقص مثل بدل سامية جمال ونعيمة عاطف وكنت طايرة في الجو“.

وأضافت نجوى فؤاد: ”كنت أتقاضى 150 قرشًا في الفرح، ولا يوجد شيء في تاريخي يدعو للخجل فالجمهور يعلم عني كل شيء في حياتي”.

ولفتت إلى أنها تركت الإسكندرية واتجهت إلى القاهرة وعمرها 13 سنة للعمل تليفونست بأجر يصل إلى 5 جنيهات حينها في مكتب عرابي وكيل الفنانين المعروف في القاهرة في ذلك الوقت.

واختتمت نجوى فؤاد، أنها رفضت تقديم سيرتها الذاتية في عمل درامي، مؤكدة أن حياتها الشخصية خط أحمر، لأن هناك بعض الأحداث تريد الاحتفاظ بها دون تداولها في وسائل الإعلام المختلفة أو بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.