ظهر بشخصية الأب المكلوم.. أحمد حلمي مفاجأة مسلسل "الاختيار 2"

أثار ظهور الفنان المصري أحمد حلمي في مسلسل ”الاختيار 2“ عبر الحلقة الـ(29)، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب براعته في أداء دور الأب الحزين والمنكسر بعد فقدانه ابنته في أحد التفجيرات الإرهابية.

وتفوق حلمي في تقديم المشهد عند استدعاء كريم عبد العزيز ”زكريا“ له ليخبره بأنه تم القبض على العناصر الإرهابية التي تسببت في وفاة ابنته، ليفاجئه الفنان أحمد حلمي ”محمد“ بأن الثأر لن يُرجع له ابنته أو يعوضه عنها.

وحظيت الحلقة التي ظهر فيها أحمد حلمي إعجابا كبيرا من الجمهور، وتصدرت الحلقة محركات البحث على موقع ”تويتر“ وغرد أحدهم قائلا: ”‏أحمد حلمي عمل مشهد في الاختيار بكل مشاهد مسلسلات رمضان“.

احمد حلمي عمل مشهد في الاختيار بكل مشاهد مسلسلات رمضان :))) pic.twitter.com/0HbFbvqZGz — أحمدصالحAhmd Saleh (@iAHMEDsalih) May 11, 2021

وقال آخر مشيدا بدقة اختيار ضيوف الشرف في المسلسل: ‏“حلقة الاختيار 2 اليوم عظمة على عظمة ابتدأ بمشهد العبقري أحمد حلمي اللي فقد ابنته في تفجير ارهابي ونهاية بإنقاذ افتتاح بطولة الأمم الإفريقية من التفجير بواسطة طائرات درون.. بجد شابو وتحية لضيوف الشرف أحمد حلمي وأحمد عز ومحمد رجب وأشرف زكي“.

#الاختيار2

*حلقة الاختيار ٢ اليوم عظمة علي عظمة ابتداء بمشهد العبقري احمد حلمي اللي فقد ابنته في تفجير ارهابي ونهاية بأنقاذ افتتاح بطولة الامم الافريقية من التفجير بواسطة طائرات درون

(بجد شابو وتحية لضيوف الشرف احمد حلمي واحمد عز ومحمد رجب واشرف زكي) pic.twitter.com/JaXu2jMgRB — Elsyed (@elsyed196) May 11, 2021

وأكد آخر على أن ظهور أحمد حلمي كان مؤثرا بدرجة كبيرة على الرغم من ضيق الوقت، قائلاً: ”‏مش عارف أعبر عن سعادتى من ظهور أحمد حلمى فى الاختيار 2 مشهد كام دقيقة بس حقيقى أثروا فينا“.

مشهد احمد حلمي فى الاختيار 2

مشهد يوجع القلب. من مبدع زى أحمد حلمي#الاختيار2@ahelmy — Nourhan Mohamed (@Nourhan20045501) May 11, 2021

وكان من بين التعليقات : ”‏أحمد حلمي طالع في مشهد عظمة في الاختيار وحقيقي مؤثر جدا“.

احمد حلمي طالع في مشهد عظمه في الاختيار وحقيقي موثر جدا⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩ — Yasmin dashh 🇵🇸☽‘ (@Yasmeen01522064) May 11, 2021

وقال آخر: ”‏مشهد أحمد حلمى فى الاختيار 2 فكرني بواقعة استشهاد الشابة ياسمين ١٨ سنة فى تفجير سنترال أكتوبر ورا نادى الصيد.. التفجير اللي تم بقنبلة برميلية (١٠٠ كجم).. ياسمين استشهدت هيا ووالدتها.. هي بنت وحيدة لحارس السنترال -نجا من الانفجار- اللي بينتمى لإحدى محافظات الصعيد“.

مشهد احمد حلمى فى الاختيار ٢ فكرني بواقعة استشهاد الشابة ياسمين ١٨ سنة فى تفجير سنترال اكتوبر. ورا نادى الصيد. التفجير اللي تم بقنبلة برميلية (١٠٠ كجم). ياسمين استشهدت هيا ووالدتها. هي بنت وحيدة لحارس السنترال -نجا من الانفجار- اللي بينتمى لاحدى محافظات الصعيد. pic.twitter.com/kGp1AaEPnE — عصام ابو سديره (@EssamAboSdera) May 11, 2021

يذكر أن مسلسل ”الاختيار 2“ بطولة الفنانين كريم عبدالعزيز وأحمد مكي، وتأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة ”سينرجي“.