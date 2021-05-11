مي العيدان تكشف تطورات الوضع الصحي للفنانة جواهر الكويتية

كشفت الإعلامية الكويتية مي العيدان، تطورات الوضع الصحي للفنانة جواهر الكويتية، التي تصارع مرض السرطان، حيث طالبت الجمهور بالدعاء لها.

وقالت مي العيدان، ان جواهر الكويتية، لازالت تتلقى العلاج في الخارج وتحديدا في لندن، حيث كتبت في منشور لها عبر حسابها في موقع ”إنستغرام“: ”لا تنسون الفنانة جواهر الكويتية من الدعاء فما زالت تتعالج من مرض السرطان في لندن“.

وتابعت مي العيدان، قائلة: ”اللهم بحق هذه الليالي المباركة أن تشفي كل مريض يئن ويتألم وأن تملأ جسده صحة وعافية ياقادر يامقتدر“.

وتفاعل مع منشور مي العيدان، عدد كبير من رواد وسائل التواصل الاجتماعي متمنين الشفاء العاجل لجواهر الكويتية، لاسيما وأنها تصارع المرض منذ سنوات وسط معاناة مع جلسات الكيماوي.

وأعلنت الفنانة جواهر الكويتية إصابتها بالسرطان في فبراير من عام 2020 عبر نشرها صورتين في حسابها بتطبيق ”سناب شات“، وكانت الصورة الأولى معبرة عن الناجين من مرض السرطان، وعلقت عليها قائلة: ”إن شاء الله ينكتب اسمي معاهم المتشافين يارب“.

يُذكر أن النجمة جواهر الكويتية تزوجت في مارس 2015 من النجم الكويتي شهاب جوهر.