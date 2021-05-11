رامز جلال يروي كواليس مقلب "رامز عقله طار" (فيديو)

أنهى الفنان المصري رامز جلال حلقات برنامج المقالب ”رامز عقله طار“، الذي قدمه طوال أيام شهر رمضان، كاشفًا خلال حلقة اليوم عن كواليس صناعته المقلب في العديد من المشاهير من بين نجوم الفن والرياضة الذين استضافهم في برنامجه.

وقال رامز جلال إنه واجه مشكلة كبيرة في تصنيع كبسولة ”الهوب دروب“، منوهًا أنه تم تصنيعها في إنجلترا.

وأضاف أنه بحث عن طريقة لحماية الضيف عند إلقائه من ”الهوب دروب“، وهنا لم يجد أفضل من حمام السباحة، حيث تم حفر حمام السباحة في 10 أيام، واصفًا ما حدث بالإنجاز غير العادي.

ومن بين المشاكل التي وقع فيها فريق العمل كيفية رفع ”الهوب دروب“ في الهواء بسبب وزنها الذي يبلغ 2 طن، وكان الحل عن طريق استخدام ”أوناش ناطحات السحاب“، كي ترفع الكبسولة بالشكل الذي يحقق الرعب.

وبشأن شخصية ”بهجان“، أوضح رامز جلال: ”مكانش قدمنا غير استيراد شخصية بهجان من الهند وتم تصنيع الماسك في أمريكا، عشان أعرف أقعد جنب الضيف في الهوب دروب“.

وعن فقرة ”البينت بول“، عقب رامز جلال أنه كان يتحول لصائد غزلان محترف يقوم بالبحث عن فريسته، مردفًا: ”كنت بلوش في أي جتة قصادي وبقدم اعتذار لأي حد جاله تسلخات بسببي“.

ونال الكابتن طارق يحيى المركز الأول في مسابقة أحسن قفزة من الكابينة المعلقة بعد تعطلها، فيما حلت الفنانة المصرية دينا محسن، الشهيرة بويزو، في المركز الثاني، فيما حصلت المغنية المغربية أسماء لمنور على المركز الثالث، وحل رابعًا الفنان السوري معتصم النهار، بينما حصد المركز الخامس الفنان المصري محمد هنيدي.

وحصل لاعب نادي بيراميدز ومنتخب مصر رمضان صبحي على المركز الأول في لعبة ”البينت بول“، لكثرة الضرب الذي تعرض له، فيما نال المركز الثاني ثنائي مهرجان ”إنتي معلمة“ مطرب المهرجانات حمو بيكا، والراقصة لورديانة.

بينما نال الفنان والمطرب المصري حمادة هلال المركز الثالث بعدما أصيب في ”شفته“، ونالت الفنانة المصرية سمية الخشاب المركز الرابع، مرجعًا ذلك لحالة المرح التي بدت عليها والتي كانت مثيرة للسخرية، بينما حلت خامسة الفنانة السعودية ريم عبدالله.

ويدور مقلب رامز جلال الجديد في إحدى مدن الملاهي الجديدة بمدينة الرياض في السعودية، حيث يستقبل النجوم الفنان السعودي حسن عسيري، لإيهامهم أنه يقوم بتصوير برنامج معهم كدعاية للسياحة السعودية، ثم يسقطون في فخ رامز جلال.