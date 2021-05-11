الفنانة البحرينية مروة خليل تشكو تعنيفها من طليقها ومقاطعة أبنائها لها (فيديو)

اشتكت الفنانة البحرينية مروة خليل، من مقاطعة أبنائها لها بعد طلاقها من والدهم، إضافة إلى تعرضها للتعنيف من طليقها أثناء زواجهما، وذلك خلال معايدتها ابنها الصغير ”حمد“ بعيد ميلاده.

وقالت مروة خليل في مقطع فيديو عبر حسابها في تطبيق ”سناب شات“، عند حديثها لابنها، إنها ”ليست صديقته أو ابنة الجيران كي تأتي للسلام عليه فيقابلها عند الباب ثم تمشي“.

ونوهت مروة خليل، بأن الحضانة في يدها ولو أرادت أن تأخذه رغما عنه لفعلت، متابعة: ”الحضانة عندي يا ماما أنت الحين صغير بتكبر وبنشوف الفيديو وراح ينتشر وبتعرف الصح بعدين راح تندم وتخسف“.

https://www.instagram.com/p/COrra_angbk/

واتهمت مروة خليل من هم حول ابنها، بأنهم يعلمونه أشياء خاطئة ولم يعلموه أن الجنة تحت أقدام الأمهات، قائلة: ”ما علموك إن أنا أمك، ما زلت موجودة، ما قول إلا حسبي الله ونِعم الوكيل فيمن كان السبب في غسيل مخك وفي بعدك عني“.

وكشفت الفنانة البحرينية، عن تعرضها لسوء معاملة من طليقها في فترة زواجهما، وأنها كانت تتعرّض للضرب المبرح على يديه، بل حرمها من رؤية أولادها بعد انفصالهما.

وقالت إنها تمتلك تقارير طبية تفيد بما تعرضت له على يد زوجها من ضرب تسبب لها في نزيف، وأضافت أنها كانت تصمت بعد تدخل المقربين ومحاولات الصلح بينهما لأجل أبنائها.

وتابعت خليل: ”كثر ما قلبي محترق ومشتاقة لعيالي وأنا لحد الحين راضية عليهم مستحيل أغضب عليهم.. بذمتكم في أحد يعلّم ولاده أن أمكم هدتكم عشان ربعها الأم ما تهد عيالها علشان أي حد عيالي في كف والباقي كلهم في كف“.