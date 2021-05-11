إلهام علي: شعرت بخجل حقيقي خلال مشهد مع زوجي في "ممنوع التجول" (فيديو)‎‎

قالت الفنانة السعودية إلهام علي، إنها شعرت بخجل حقيقي عند ظهورها في مشهد مع زوجها الفنان خالد صقر بحلقة من مسلسل ”ممنوع التجول“، الذي يجري عرضه في دراما رمضان الجاري، ويقوم ببطولته الفنان السعودي ناصر القصبي.

وذكرت إلهام علي، في مقابلة تلفزيونية عبر تطبيق ”زووم“، من خلال برنامج ”تفاعلكم“ الذي يعرض على قناة ”العربية“ وتقدمه الإعلامية السعودية سارة دندراوي، أن مخرج المسلسل وجد في مسألة عدم احتفالها بزواجها بسبب فيروس كورونا فرصة في أن تكون الحلقة بين الزوجين في فترة شهر العسل.

وبينت الفنانة السعودية أن ”الحلقة خرجت بشكل فيه خجل حقيقي بيننا“، متابعة: ”نبي نوضح هالمشاعر الجميلة اللي تجمعني معاه وهو شيء جديد علي وعليه وفي ناس كتير تفاعلت مع هالمشاعر“.

ونوهت إلهام علي، بأنها تعيش حالة من السعادة مع زوجها خالد صقر، ووجهت نصيحة لمن لديه عقدة من الزواج أو قرر عدم خوض تلك التجربة بأن يتزوج ويقدم على هذه الخطوة.

وكشفت الفنانة السعودية، أن سبب تحفظها في بداية علاقتها بزوجها الحالي والإصرار على عدم الإفصاح عن هويته، كونها كانت ترغب في أن يكون خبر زواجهما مفاجأة للجميع، لكنه تسرب وعلمه الجميع.

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وتطرقت إلهام علي، للحديث عن سبب مشاركتها في عمل درامي واحد في شهر رمضان الجاري، فقالت إنها رغبت في ألا تشتت نفسها في أكثر من عمل فني لا سيما وأنها كانت تقوم بتصوير مسلسل ”اختطاف“، والذي من المقرر أن يتم عرضه بعد شهر رمضان.

وفاجأت إلهام علي، الجمهور بالكشف عن تعاونها مع زوجها خالد صقر في مسلسل ”اختطاف“، وستكون المشاهد بينهما أكبر، حيث تجسد دور بطلة رئيسة في العمل وكذلك ستكون وزوجها ”عدوين“.

ومسلسل ”ممنوع التجول“ تدور أحداثه ضمن حلقات منفصلة متصلة في قالب كوميدي حول تأثير فيروس كورونا على المجتمع السعودي والخليجي والإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة.

وجرى تصوير ”ممنوع التجول“ في دبي، وهو من تأليف خلف الحربي وإخراج هناء العمير وأوس الشرقي، وشارك في العمل مجموعة من النجوم، ومنهم: عبدالإله السناني، فايز المالكي، راشد الشمراني، حبيب الحبيب، إلهام علي وريماس منصور.