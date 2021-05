بسبب الانتقادات التي تلاحق رابطة الصحافيين بهوليوود.. توم كروز يتخلى عن جوائز "غولدن غلوب"

أعاد النجم العالمي ”توم كروز“ جوائز غولدن غلوب، التي حصل عليها سابقا إلى رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود (HFPA)، التي بدورها تشرف على هذه الجائزة.

وتأتي هذه الخطوة الجريئة من قبل نجم ”المهمة المستحيلة“ وسط الانتقادات والاحتجاجات المتزايدة حول مسائل أخلاقية لبعض أعضاء الرابطة، فضلاً عن فشلها في إصلاح افتقارها إلى التنوع.

وكشف تحقيق لصحيفة ”لوس أنجلوس تايمز“ في شباط/ فبراير الماضي، أن رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود التي تضم 87 شخصا، لا تتضمن أي عضو ذي بشرة سوداء.

وأصدرت شبكة (NBC) الأمريكية بيانا يوم الاثنين أعلنت فيه أنها لن تبث الحفل في عام 2022.

كما اعترفت الشبكة أنها لا تزال تعتقد أن الرابطة ملزمة بإجراء إصلاحات ذات مغزى: ”نشعر أن الرابطة بحاجة إلى وقت للقيام بذلك بشكل صحيح“.

وكان كروز البالغ من العمر 58 عاماً، قد فاز بجائزة غولدن غلوب لأفضل ممثل عن دوره في ”Jerry Maguire“ عام 1997 و“Born on the Fourth of July“ عام 1990، وفي عام 2000 حصل النجم على جائزة أفضل ممثل مساعد عن فيلم ”Magnolia“.

وبحسب ما ورد، انضم توم كروز إلى قائمة من المشاهير، بمن في ذلك مارك روفالو وسكارليت جوهانسون، الذين قرروا التخلي عن جوائزهم وسط الانتقادات المتزايدة حول الافتقار للتنوع، حتى تقوم الرابطة بتنفيذ إصلاحات جوهرية ملموسة.