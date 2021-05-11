بعد انفصال 3 أشهر.. أول ظهور لنواف العلي وهبة الدري في منزل الزوجية (فيديو)

أكد الفنان الكويتي نواف العلي وزوجته الفنانة المصرية هبة الدري، أنباء عودتهما مجددا بعد انفصال دام بينهما 3 أشهر، حيث وثقا أول ظهور لهما معا في منزلهما.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، ظهرت فيه هبة الدري ونواف العلي، وكانت قد وثقته الأولى عبر حسابها في تطبيق ”سناب شات“، وظهرت فيه بملابس المنزل وهي تقوم ببعض التغييرات فيه.

وظهر نواف العلي وقد وصل للمنزل يسألها ماذا تفعل فأجابت أنها تجري ديكورات جديدة وسط ابتسامة خجل من جانبها ودعته للاطلاع على ما قامت به، وهو ما دعاه لمساعدتها وإجراء تغييرات في منزلهما.

وتفاعل نشطاء التواصل الاجتماعي مع المقطع، متمنين لهما السعادة في حياتهما الزوجية بعد عودتهما وألا تقع بينهما مناوشات جديدة، وسط مطالب بالحفاظ على الأسرة نظرا لوجود طفلين بينهما.

وأكد الناقد الفني وعضو جمعية الصحفيين الكويتية بشار جاسم الكندري، عودة نواف العلي وهبة الدري لبعضهما البعض، وذلك من خلال تغريدة عبر حسابه الخاص في موقع ”تويتر“ جاء فيها ”بعد انفصالهم.. عودة نواف العلي لزوجته هبة الدري وأولاده ألف مبروك والله يبعد عنكم عيال الحرام #عودة_نواف_لهبة #هبة_الدري #نواف_العلي“.

حصريا …….

بعد انفصالهم.. عودة نواف العلي لزوجتة هبة الدري واولادة … الف مبروك والله يبعد عنكم عيال الحرام #عودة_نواف_لهبة #هبة_الدري #نواف_العلي #حصريا_عند_بشار_جاسم pic.twitter.com/nbzgkEAAAI — بشار جاسم الكندري (@bashar__jassem) May 9, 2021

وكان نواف العلي قد أعلن انفصاله رسميا عن زوجته الممثلة هبة الدري، في 19 فبراير الماضي، وذلك بعد زواج دام قرابة 9 سنوات نتج عنه طفلان هما بدر 7 سنوات، وفهد 3 سنوات.