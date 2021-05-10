رحاب الجمل ترد على سخرية رامز جلال منها بهذا الوصف

رفضت الفنانة المصرية رحاب الجمل، السخرية التي لاحقها بها مواطنها الفنان رامز جلال، والتي أوردها عند وقوعها ضحية ببرنامجه ”رامز عقله طار“، حيث قال عنها إنها طرشي الفن.

ووصفت رحاب الجمل، الفنان رامز جلال، في منشور لها عبر حسابها في موقع ”فيسبوك“، بـ“البرص“، موضحة أنه لو كانت مقالبه بها ”جنان“، فإن مقابلها تحمل ”غباوة“، وفق وصفها، حيث توعدته بالرد.

وكتبت رحاب الجمل، قائلة: ”أنا طرشي الوسط الفني يا برص.. انت مقالبك فيها جنان لكن انا مقالبى فيها غباوة لازم اردلك المقلب انت وفريق الاعداد اللي عاملين اصحابي وسلموني“.

وتسبب منشور رحاب الجمل، الذي وصفت فيه رامز جلال، بـ“البرص“ في ضجة واسعة بين رواد التواصل الاجتماعي، متهمين إياها بإهانة رامز جلال، ما دعاها لتغيير ما كتبت، حيث استبدلت وصفه بـ“البرص“، وقامت بوصفه بـ“المجنون“.