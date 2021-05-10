الفنانة رانيا شهاب تعلن زواجها على الهواء (فيديو)

أعلنت الفنانة المصرية المقيمة في الكويت رانيا شهاب زواجها على الهواء، وذلك خلال حلولها ضيفة عبر برنامج ”سراي“، المذاع على الفضائية الكويتية ”atv“.

وقالت رانيا شهاب إنها لم تعلن مسبقا عن زواجها سواء عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أو عبر تطبيق ”سناب شات“.

وأكدت رانيا شهاب أن زواجها تم في شهر فبراير الماضي، لكنها لم تقم حفل زفاف حتى الآن، كما لم تكشف عن هوية زوجها.

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والفنانة رانيا شهاب هي ممثلة مصرية تعيش في الكويت، بدأت التمثيل عام 2010 ثم توقفت لمدة 4 سنوات وعادت في عام 2014.

وللفنانة رانيا شهاب العديد من الأعمال الفنية، أبرزها“المصافيع“، ”حاتم صديق جاسم“، ”غريب“، ”طريق الهاوية“، كما تشارك في دراما رمضان الجاري من خلال مسلسل ”الناموس“، وتجسد من خلاله شخصية ”هدى“.