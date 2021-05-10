الفنانة المصرية رحاب الجمل تعتدي بالضرب على رامز جلال بعد اكتشافها مقلب "رامز عقله طار" (فيديو)‎

اعتدت الفنانة المصرية رحاب الجمل، بالضرب على الفنان المصري رامز جلال، وذلك عقب اكتشاف وقوعها ضحية ببرنامجه ”رامز عقله طار“، الذي يجري عرضه يوميا في شهر رمضان عبر شاشة Mbc مصر.

وعقب خروج رحاب الجمل، من حمام السباحة، تفاجأت برامز جلال، يكشف عن وجهه معلنا إسقاطها ضحية له، ما جعلها تقوم بسبه أكثر من مرة واضطرت معه إدارة البرنامج أن تضع ”صافرة“ على ما قالته، ثم بدأت في ضرب رامز جلال.

وحاول رامز جلال، تهدئتها حتى نجح في ذلك، بالرغم من قيامها بضربه برأسها وهو يستغيث ثم تخلص منها في حمام السباحة مجددا، قبل أن تدعو جمهورها لمشاهدة الحلقة وتردد أغنيته الشهيرة بالبرنامج ”رامز جلال خلاها خل وجابنا هنا علشان نتبل“.

وكانت رحاب الجمل، قد دخلت في حالة انهيار خلال فقرة الكابينة المعلقة بعدما تعطلت في الهواء، وظلت تصرخ وهي تنطق الشهادتين وسط مضايقات من فريق عمل برنامجه، حتى تم إسقاطها في حمام السباحة بذريعة إنقاذها.

ويدور مقلب رامز جلال الجديد في إحدى مدن الملاهي الجديدة في مدينة الرياض في السعودية، حيث يستقبل النجوم الفنان السعودي حسن عسيري، لإيهامهم أنه يقوم بتصوير برنامج معهم كدعاية للسياحة السعودية ثم يسقطون في فخ رامز جلال.