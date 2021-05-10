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ما حقيقة وفاة الفنان المصري سمير غانم؟
تاريخ النشر: 10 مايو 2021 17:53 GMT
تاريخ التحديث: 10 مايو 2021 18:25 GMT

ما حقيقة وفاة الفنان المصري سمير غانم؟

نفت نقابة المهن التمثيلية في مصر، ما تردد بشأن وفاة الفنان المصري، سمير غانم. وقالت الفنانة المصرية، نهال عنبر، مسؤول الملف الطبي بنقابة المهن التمثيلية، في

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المصدر: محمد الشعراوي - إرم نيوز

نفت نقابة المهن التمثيلية في مصر، ما تردد بشأن وفاة الفنان المصري، سمير غانم.

وقالت الفنانة المصرية، نهال عنبر، مسؤول الملف الطبي بنقابة المهن التمثيلية، في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، إن ما يدور في فلك السوشيال ميديا، حول وفاة الفنان سمير غانم، لا أساس له من الصحة.

وأكدت، أن النقابة على تواصل مع أسرته وفريقه الطبي بالمستشفى، مبينة أنه في حال أي حدث جديد، سيتم الإعلان عنه.

وراجت خلال الساعات الماضية، أنباءٌ تفيد بوفاة سمير غانم، وسط اشتعال السوشيال ميديا، وحديث بين رواد التواصل الاجتماعي، عن وفاته.

ووُضع سمير غانم، على مضخة تنفس صناعي، أملًا في إعادته للتحسّن مجددًا، بسبب تدهور وضعه الصحي، حيث إن نسبة الأكسجين في الدم، منخفضة، وصلت إلى أقل من 70%، وهو رقم ينذر بخطر كبير.

 

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