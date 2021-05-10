تركي آل الشيخ يعلق على تقليد حسن البلام له.. والأخير: انتظر موافقة خطية‎

علّق المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، على تقليد الفنان الكويتي حسن البلام له في إحدى المسرحيات التي ستعرض في العاصمة السعودية الرياض، ممازحًا: ”يبدو أنني سأفتقدك مثل الفنان خالد الفراج“.

ونشر آل الشيخ، مقطع فيديو عبر صفحته على ”تويتر“ ظهر خلاله الفنان حسن البلام يشيد بجهود ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في الاهتمام بالفن، والفنانين.

وقال تركي تعليقًا على الفيديو: ”قلت الحق حبيبي حسن البلام.. الله يحفظ سيدي ولي العهد داعم لكل المواهب“.

ومازح البلام على تقليده له في إحدى المسرحيات، قائلًا: ”شكلك بتوحشنا مثل خالد الفراج.. سمعت عندك مسرحية في الرياض بتقلدني في جزء منها، الحل اطفي الكهرب“.

ورد حسن البلام على تركي آل الشيخ، مؤكدًا أنه جاهز للتقليد وتقديم مسرحية كاملة لكنه ينتظر موافقة خطية منه شخصيًا، ممازحًا آل الشيخ: ”ننتظر توجيهاتك ونطفي المحول الرئيسي للكهرباء“.

وأضاف أنه يعلم أن حديثه عن ولي العهد السعودي قليل مقارنة بما يقدمه للمواهب واحتضانه له وللشباب الخليجي الذين يعتبرهم أبناء دولة واحدة، داعيًا الله له قائلًا: ”ربي يحفظه ويديمه“.

وأشاد بدعم تركي آل الشيخ له وللفنانين، قائلًا: ”أنت لم تقصر معنا في دعمك“، ممازحًا: ”بعد التقليد ستظل تدعمنا صح؟“.

وأكد تركي آل الشيخ موافقته على تقديم حسن البلام مسرحية كاملة للتقليد، قائلًا: ”أنا جاهز“، ليرد عليه البلام قائلًا: ”تم.. وأنا جاهز ننطر إشارة والمسرحية تكون تحت رعايتك“.