حمادة هلال: كدت أفقد عيني بسبب رامز جلال وتناول السحر في "المداح" للتحذير (فيديو)

كشف الفنان المصري حمادة هلال، كواليس مشاركته في مقلب ”رامز عقله طار“، وهو برنامج المقالب الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال، يوميًا في شهر رمضان عبر شاشة Mbc مصر.

وقال حمادة هلال، في مقابلة تلفزيونية عبر تطبيق ”زوم“، من خلال برنامج ”تفاعلكم“ الذي يعرض على قناة ”العربية“ وتقدمه الإعلامية السعودية سارة دندراوي، إنه لم يكن على علم بالمقلب.

ولفت إلى أنه كان يتمنى معرفة المقلب قبل المشاركة فيه لتفادي الإصابة.

وأكد حمادة هلال، أنه كاد يفقد عينه بسبب هذا المقلب مدللا على أنه لم يكن على علم بالمقلب بوقوع الإصابة والتي تسببت في إيقاف تصوير المسلسل لمدة أسبوع كامل.

وأضاف: ”الحمد لله جت على أد كده.. عيني كانت هتطير ولا كان هيبقى في مسلسل ولا برنامج“.

وعن عدم إبداء رد فعل قوي تجاه رامز جلال، وتمالك أعصابه أكد أن رامز صديقه منذ 20 عامًا وقت الطفولة، مبينا أنه لم يستطع فعل شيء معه ووصفه بأنه شخص ”رخم“ منذ أن كان صغيرًا وحتى الآن.

وعن مسلسل ”المداح“ الذي يعرض في دراما رمضان الحالي، أكد أن فكرته موجودة لديه منذ 6 سنوات غير أن المنتجين كانوا يتخوفون من فكرة ظهوره على الشاشة، لكنه استطاع أن يظهر به للنور في العام الحالي.

وبشأن اتهامه من خلال العمل بالترويج لأعمال السحر والشعوذة، علق بالقول إن كل عمل درامي لابد أن يكون فيه صراع بين الخير والشر، وأنه كان عملاً تحذيريًا بألا يذهبوا للدجالين وألا يرتبطون بأحد لديه كرامات، كون النفس الضعيفة من الممكن أن تنساق وراء ما يغضب الله.