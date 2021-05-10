أول ظهور لمحمد رمضان برفقة زوجته نسرين منذ شائعة انفصالهما (صورة)

نشر الفنان المصري محمد رمضان صورة جديدة جمعته بزوجته نسرين عبدالفتاح، في أول ظهور لهما سويا، منذ أكثر من 3 أشهر؛ ليحسم بذلك شائعة انفصالهما التي أثارت جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الفترة الماضية.

وظهر محمد رمضان في الصور التي نشرها عبر صفحته الرسمية بـ ”انستغرام“، وهو برفقة عائلته، حيث ظهر في صورة مع والدته وشقيقه محمود، وأخرى برفقة شقيقته إيمان وزوجها وشقيقه، أما الصورة الثالثة فكانت برفقة زوجته نسرين.

وعلق محمد رمضان على الصور قائلا: ”عيلة رمضان في لمة رمضان، ربنا يحفظكم وميحرمنيش منكم أنتم وعيلتي الثانية جمهوري الغالي“.

https://www.instagram.com/p/COsDT77hfeV/?igshid=zksxf2ubh60a

وكانت قد انتشرت أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن انفصال محمد رمضان عن زوجته؛ بسبب خلافات حادة تصاعدت بينهما مؤخرا، بحسب مروجي الخبر.

من جانبه، أكد محمد رمضان في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، عدم صحة هذه الأنباء، وأنه موجود في مدينة دبي خلال الوقت الحالي، في رحلة عمل، وسوف يعود بعد يومين، ولا يعلم من أين أتت تلك الشائعات، مؤكدا أنه سيقاضي مروجيها.

كما شدد محمود رمضان، شقيق الفنان المصري محمد رمضان، في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، على أن أحد المواقع الشهيرة نشر خبر انفصال شقيقه عن زوجته، وهو الأمر الذي لم يحدث إطلاقا، مؤكدا أنه تواصل مع مسؤولي الموقع؛ حتى ينشروا نفيا تاما لهذه الأنباء.