وفاة الموسيقار المصري عبده داغر

توفي الموسيقار المصري العالمي عبده داغر، يوم الإثنين، عن عمر ناهز 85 عامًا، بحسب ما أعلنت ابنته عبر صفحتها في فيسبوك.

وكتبت ماجدة داغر في تدوينة لها: ”أبويا فى ذمة الله.. الله يرحمك يا بابا.. أرجو الدعاء“.

https://www.facebook.com/magda.dagher.9/posts/1856984094479952

من جانبه، قال الكاتب شعبان يوسف عبر صفحته على موقع ”فيسبوك“: ”وداعا الفنان العصامي الموسيقار عبده داغر.. فلتنكس الموسيقى أعلامها لقد رحل أحد مبدعيها الكبار“.

https://www.facebook.com/magda.dagher.9/posts/1856984094479952

وولد عبده داغر في مدينة طنطا عام 1936، وكانت بدايته مع آلة العود، فوالده صاحب محل صناعة الأعواد الأشهر في عاصمة الدلتا.

وتعلم الموسيقي الراحل، العزف على آلة العود في سن السابعة، على غير رغبة والده، ثم جذبته آلة الكمان، بعدما شاهد عازف الكمان الكلاسيكي David Oistrakh، وتعلم العزف عليه في سن العاشرة.

وفي شبابه عمل عبده داغر كعازف للكمان مع العديد من مشاهير الغناء المصري مثل: أم كلثوم، ومحمد عبدالوهاب، ومحمد عبدالمطلب.

كما أسس مع الموسيقار عبدالحليم نويرة وفي عهد وزير الثقافة الراحل ثروت عكاشة، فرقة الموسيقى العربية المعروفة، واتفقت معه الدكتورة إيناس عبدالدايم حينما كانت تشغل رئيسة دار الأوبرا، على تولي الإشراف على بيت الكمان الشرقي والتدريب.

وحصل الراحل على العديد من الجوائز العالمية، منها: جائزة باديب للهوية الوطنية من المملكة العربية السعودية.

كما عرف عبده داغر بصداقته التاريخية للموسيقار محمد عبدالوهاب، والشيخ محمد عمران.

ويعد الفنان عبده داغر، من أبرز وأشهر عازفي الكمان في مصر كما حقق شهرة عالمية.