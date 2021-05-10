حسن البلام يهاجم مجلس الأمة الكويتي.. لهذا السبب (فيديو)

انتقد الفنان الكويتي حسن البلام، تجاهل مجلس الأمة الكويتي والوزراء الحديث عن أوضاع الفن بالكويت رغم احتياجهم الشديد للفنانين في أي حدث اجتماعي أو خيري، لافتًا إلى أن على سبيل المثال بمجرد توفير لقاح كورونا كان مطلوبا من الفنانين دعمه والترويج له.

وقال حسن البلام، في مقابلة ببرنامج ”علي ونجم“، إن المسارح الكويتية أصبحت متهالكة ولا يفكر أحد في ترميمها وحتى عندما قاموا ببناء مسرح الأوبرا فتم تحديد إيجار مرتفع له للغاية يصل إلى 6 آلاف دينار كويتي، وبالتالي لا يمكن لأي منتج أن يمر بجواره حتى.

وأضاف النجم الكويتي أنه لا يوجد عضو بمجلس الأمة خلال حديثه ذكر الفن ولكن كل الحديث عن المشاريع الصغيرة والرياضة والبنوك.

حسن البلام يتكلم عن وضع

الفن الحالي بالكويت 🇰🇼

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(جزء ١ من ٣) #علي_ونجم pic.twitter.com/oqKUpM9HAn — برنامج علي ونجم 🎥 (@AliWNajim) May 9, 2021

وأكد البلام، أن مجلس الأمة هو الحاجز أمام تطوير الفن، موضحًا إنه كان سيتم إنشاء مدينة إعلامية بالكويت ولكن هناك أعضاء وقفوا ضد إنشائها رغم أن الفن والثقافة والتلفزيون هم واجهة الشعوب.

وطالب رئيس مجلس الأمة بتوجيه تعليمات بتطوير المسارح بشكل يليق بالكويتيين الذين يحضرون للمسرح، ودعمًا للشباب الذين يريدون تقديم فن متنوع ومحترم يمثل الكويت.

حسن البلام يتكلم عن وضع

الفن الحالي بالكويت 🇰🇼

–

(جزء ٢ من ٣) #علي_ونجم pic.twitter.com/nNVvRvgjMH — برنامج علي ونجم 🎥 (@AliWNajim) May 9, 2021

وشدد حسن البلام أن التطوير ليس فقط شوارع وإضاءة وبنايات، ولكن بالفكر والثقافة وطرق الارتقاء بهما، لافتًا إلى أن كل المواهب والفن موجود بشباب الكويت.

ولفت إلى أن ما حدث بالعاصمة السعودية الرياض من تطوير للفن مثال يحتذى به لأنه هناك إرادة للتطوير ودعم واحتضان لكل نجوم الخليج لذا الجميع يصفق لولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان.