حياة الفهد ترد على اتهامها بتقليد الملكة إليزابيث في مسلسل "مارغريت" (فيديو)

ردت الفنانة الكويتية حياة الفهد، على اتهامها بتقليد الملكة البريطانية إليزابيث في مسلسلها الجديد ”مارغريت“.

وعلّقت الفنانة خلال تصريحات تلفزيونية:“كثيرون يقولون إنني قلّدت الملكة إليزابيث.. أنا ما قلدتها.. لكن يمكن طولي، وعرض جسمي، والملابس الأنيقة، جعلت هناك تشابهًا بيني وبين الملكة إليزابيث“.

وأضافت:“أنا عاشقة لبريطانيا والبريطانيين.. يمكن تقمصت الشكل العام“، موضحة أن تحضير شخصية مارغريت استغرق منها وقتًا طويلًا، وعقدت لأجل ذلك الكثير من الاجتماعات لكي يظهر العمل بهذه الصورة.

وأشارت إلى أنه تم عقد الكثير من الاجتماعات ”الأون لاين“ مع باقي أسرة المسلسل لتجنب الأخطاء.

https://www.instagram.com/tv/COqkVnBLOLA/?igshid=ftb6zj2te4ve

وأعربت عن سعادتها البالغة بردود الفعل الإيجابية على هذا العمل، مشيرة إلى أنه نجح بتصدر التريند لفترات طويلة، مؤكدة أن السبب وراء ذلك هو تقديم عمل مختلف وجديد عن غيره المعروض على الشاشات.

يذكر أن الفنانة الكويتية حياة الفهد تشارك في الموسم الرمضاني لهذا العام بمسلسل ”مارغريت“ إلى جانب مجموعة من النجوم والفنانين، أبرزهم: حسن البلام، سعاد علي، نور العراقية، حمد العُماني، بشار الشطبي، هبة الدري، ليالي دهراب، خالد الشاعر، نواف النجم، وهو من تأليف علي ومحمد شمس، وإخراج باسل الخطيب، وإنتاج مؤسسة الفهد للإنتاج الفني.

وتلعب حياة الفهد شخصية دور سيدة أرستقراطية من أصول عربية وبريطانية، في مسلسلها الجديد ”مارغريت“.

وبينت أن المسلسل يركز على التقارب بين الثقافتين العربية والبريطانية، من خلال شخصية السيدة الصارمة التي مزجت التقاليد الغربية بالعربية، لتواجه من خلالها عددًا من الصراعات التي يضمها هذا العمل.