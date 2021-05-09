وائل جسار ينفجر غضبًا بعد وقوعه ضحية في برنامج 5 نجوم (فيديو)

انفجر المغني اللبناني وائل جسار غضبًا بعد وقوعه ضحية لبرنامج المقالب الرمضاني ”5 نجوم“، والذي ظن خلاله أنه قتل زميله المصري مصطفى قمر.
والبداية كانت مع استدراج ”جسار“ لحضور حفل افتتاح مطعم زميله في الوسط ”مصطفى قمر“ بصحبة الفنانة غادة عادل، وكلاهما مشاركان في البرنامج.
مبسوط ومتحمس.. تحضير ورطة خاصة للفنان وائل جسار#MBCMASR #رمضان_يجمعنا#خمس_نجوم#وائل_جسار
ممكن تتابع كل الحلقات من خلال شاهدhttps://t.co/DbwauhDMJ0 #MonthOfGood #رمضان_الخير pic.twitter.com/NtVCNtjWoy
— MBC مصر (@mbcmasr) May 9, 2021
وكان ”جسار“ متحمسًا في البداية، لمشاركة زملائه فرحتهما، ثم جاءت فقرة وضع الزيت لإعداد الأكل فاشتعلت النيران بكثافة في المطعم.
وأثناء ذلك اختفى مصطفى قمر، فظن ”جسار“ أنه قُتل بعد انفجار العربة، كما أوهمه الجميع، فانهار المطرب اللبناني غير مصدق لما جرى.
ولع في المطعم وفي الناس.. انهيار وائل جسار#MBCMASR #رمضان_يجمعنا#خمس_نجوم#وائل_جسار
ممكن تتابع كل الحلقات من خلال شاهدhttps://t.co/DbwauhDMJ0 #MonthOfGood #رمضان_الخير pic.twitter.com/Ajn1FJPv9h
— MBC مصر (@mbcmasr) May 9, 2021
وهنا اتهمه المشاركون في البرنامج بأنه تسبب بوفاة مصطفى قمر، كما قالت له غادة عادل:“حرام عليك، مصطفى مات بسببك“، وهنا لم يتحمل ”جسار“ الموقف فسقط على الأرض محاولًا التقاط أنفاسه.
وبعد لحظات كشف المشاركون في البرنامج تفاصيل المقلب، فانهار ”جسار“، ورفض التلاعب بمشاعره بهذه الطريقة، واستشاط غضبًا حتى تم امتصاص عصبيته، ومصالحته في النهاية.
عصبية هتشوفها لأول مرة.. لحظة اكتشاف وائل جسار مقلب الخمس نجوم#MBCMASR #رمضان_يجمعنا#خمس_نجوم#وائل_جسار
ممكن تتابع كل الحلقات من خلال شاهدhttps://t.co/DbwauhDMJ0 pic.twitter.com/dSdV0oXYcX
— MBC مصر (@mbcmasr) May 9, 2021
ويجمع ”5 نجوم“، لأول مرة معًا النجوم: غادة عادل، نور، كريم فهمي، مُصطفى قمر، محمد الشرنوبي، وسقط في المقلب عدد من النجوم، أبرزهم:“صابر الرباعي، هيفاء وهبي، نيكول سابا، ميدو، جومانا مراد، نوال الزغبي، ريهام عبدالغفور، أحمد رزق، نادية الجندي، محمود الليثي، كندة علوش، حميد الشاعري، نسرين طافش، عائشة بن أحمد“، وغيرهم.