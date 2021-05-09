وائل جسار ينفجر غضبًا بعد وقوعه ضحية في برنامج 5 نجوم (فيديو)

انفجر المغني اللبناني وائل جسار غضبًا بعد وقوعه ضحية لبرنامج المقالب الرمضاني ”5 نجوم“، والذي ظن خلاله أنه قتل زميله المصري مصطفى قمر.

والبداية كانت مع استدراج ”جسار“ لحضور حفل افتتاح مطعم زميله في الوسط ”مصطفى قمر“ بصحبة الفنانة غادة عادل، وكلاهما مشاركان في البرنامج.

وكان ”جسار“ متحمسًا في البداية، لمشاركة زملائه فرحتهما، ثم جاءت فقرة وضع الزيت لإعداد الأكل فاشتعلت النيران بكثافة في المطعم.

وأثناء ذلك اختفى مصطفى قمر، فظن ”جسار“ أنه قُتل بعد انفجار العربة، كما أوهمه الجميع، فانهار المطرب اللبناني غير مصدق لما جرى.

وهنا اتهمه المشاركون في البرنامج بأنه تسبب بوفاة مصطفى قمر، كما قالت له غادة عادل:“حرام عليك، مصطفى مات بسببك“، وهنا لم يتحمل ”جسار“ الموقف فسقط على الأرض محاولًا التقاط أنفاسه.

وبعد لحظات كشف المشاركون في البرنامج تفاصيل المقلب، فانهار ”جسار“، ورفض التلاعب بمشاعره بهذه الطريقة، واستشاط غضبًا حتى تم امتصاص عصبيته، ومصالحته في النهاية.

ويجمع ”5 نجوم“، لأول مرة معًا النجوم: غادة عادل، نور، كريم فهمي، مُصطفى قمر، محمد الشرنوبي، وسقط في المقلب عدد من النجوم، أبرزهم:“صابر الرباعي، هيفاء وهبي، نيكول سابا، ميدو، جومانا مراد، نوال الزغبي، ريهام عبدالغفور، أحمد رزق، نادية الجندي، محمود الليثي، كندة علوش، حميد الشاعري، نسرين طافش، عائشة بن أحمد“، وغيرهم.