محيي إسماعيل: محمد سعد أضاف للكوميديا أكثر من عادل إمام (فيديو)

صرح الفنان المصري محيي إسماعيل، أن الممثل الكوميدي محمد سعد قدم للكوميديا في مصر إضافة جديدة لم يستطع الزعيم عادل إمام أو النجم سمير غانم فعلها على الرغم من تاريخهما الكبير.

وقال ”إسماعيل“ خلال استضافته في برنامج ”العرافة“ مع الإعلامية بسمة وهبة“:محمد سعد عمل حاجات ما عملهاش عادل إمام إطلاقًا، ولا سمير غانم.. محمد سعد عمل حركات بهلوانية خطيرة جدًا تشبه حركات توم وجيري، وأصبح جسمه في كل مرة يشكل تشكيلات غريبة في كل مرة، أنا ما شوفتهاش من حد خالص“.

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وتطرق محيي إسماعيل للحديث عن وقوعه في فخ مقلب رامز جلال، العام الماضي، مؤكدًا أنه لم يطمع في المقابل المادي لأنه لم يكن يعرف أن رامز موجود، لافتًا إلى أن رامز أخطأ في إسقاطه في الماء لأنه لا يجيد السباحة، وتوسل له مرارًا بأنه يخاف من الماء، كما وصف هذه التجربة بأنها ”موقف وعدّى“.

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وذكر أنه على الرغم من تقديمه لعدد محدود من الأعمال الفنية إلا أن الجمهور لا يتذكر سوى أعماله هو فقط، لافتًا إلى أن هذا ليس غرورًا بل ثقة بنفسه، وقيمته الفنية، لأنها أعمال قدمت أفكارًا، وعالجت قضايا فريدة من نوعها، كما قال.

https://www.facebook.com/MehwartvChannel/videos/1204216663383594/

أما عن اختفائه عن الأعمال الفنية، كشف أنه تعرض للهجوم من بعض زملائه، وذلك بسبب نجاحه الكبير، وتخوفهم منه حتى لا يسرق الأضواء منهم.

واعترض على فكرة تقديم ”دور شرف“ في أي عمل مهما كان الأجر الذي سيتقاضاه، مشددًا على أنه لم يندم على رفضه عرض الفنان تامر حسني بأن يشاركه كضيف شرف في أحد أعماله.

وعبّر عن سعادته برأي الكاتب مفيد فوزي فيه، حينما قال:“إن محيي إسماعيل عاقل يدعي الجنون، وابتلع زجاجة كاملة من جنون العظمة“.

https://www.facebook.com/MehwartvChannel/videos/466798077924991/