هيا الشعيبي: واثقة من محبة أهل السعودية فهم "الدرع" (فيديو)

قالت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي إنها واثقة من محبة أهل السعودية وأن لها أهل وأصدقاء ومعارف ”تموت عليهم ويموتون عليها“، على حد قولها.

وأضافت خلال مقابلة متلفزة إنها ”لا تنكر أنها تحب السعودية والسعودية تحبها، وأنها كانت من أوائل الفنانات اللواتي كن يذهبن لحضور العروض المسرحية هناك“.

ووصفت السعوديين بأنهم ”درع لها“، وأنه لا يجوز الخلط بين الأمور، مؤكدة أنها تلوم على بعض الصحافة التي تناولت الأمور بشكل غير واقعي.

وأكدت أنها واثقة من محبة أهل السعودية التي كبرت وترعرعت بينهم، وشددت على أنها لم تفعل أي شيء خاطئ وأن السعوديين ما يزالون ”أهلها وربعها“.

وحول قضية الفيديو المثير للجدل الذي سجنت سابقاً بسببه، قالت إن الأمر في مرحلة الاستئناف وأنها تثق في القضاء.

من جهة أخرى، قالت هيا الشعيبي بشأن عملها :“الحظ عند الله سبحانه وتعالى.. وما في حدا بينقطع طول ما محبة الناس موجودة.. أنا أعتبر فنانة عربية خليجية مو بس كويتية.. أنا كنت في بيروت وفي الأردن وفي مصر“.

وكشفت هيا أن هناك من ”يضربها في ظهرها“ على حد تعبيرها، ويرغب في الإضرار بها حتى لا تحصل على عمل.

أما عن طريقة تعاملها مع التنمر الذي تتعرض له من قبل السوشيال ميديا، أكدت أنها لا تعيرهم أي اهتمام نظرا لثقتها الكبيرة في نفسها.

وأكدت أن الخلاف الذي كان بينها وبين الفنانة زهرة عرفات انتهى تماما، موضحة أن هناك حالة من الود والمحبة تسود بينهما، فهي على تواصل مستمر معها.