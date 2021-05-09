بينهم راشد الماجد وماجد المهندس.. روتانا تنظم حفلات فنية "أونلاين" في عيد الفطر

يستعد عدد من نجوم الغناء في الوطن العربي، لإحياء عدد من الحفلات الغنائية عبر البث المباشر الرقمي، بتنظيم من شركة ”روتانا“ للصوتيات والمرئيات وتحت رعاية هيئة الترفيه السعودية.

وكشفت الشركة عبر حسابها في موقع ”تويتر“، عن خريطة الحفلات المنتظر إحياؤها، ويقدمها كل من محمد عبده، وراشد الماجد، وماجد المهندس.

برعاية الهيئة العامة للترفيه

العيد غير مع فنان العرب محمد عبده 😉🎶

ضمن حفلات #معيدين_معاكم⁩ عبر تطبيق شاهد VIP حفلة لايف 🔥

🗓 السبت 15 مايو

🕰 ١٠:٠٠ مساءً بتوقيت السعودية

تنظيم ⁧#روتانا⁩

⁧@Mohammed_Abdu @Enjoy_Saudi @GEA_SA @ShahidVOD pic.twitter.com/8fNc6fb0eH — RotanaMusic (@RotanaMusic) May 9, 2021

وتحت شعار ”العيد غير“ أعلنت روتانا عن حفلاتها التي سيتم بثها عبر تطبيق ”شاهد vip“ المنصة الرقمية المدفوعة لبث المحتوى المرئي الترفيهي عبر الإنترنت.

وأطلقت الشركة وسم ”#معيدين_معاكم“ من أجل الإعلان والترويج للحفلات الغنائية المقبلة.

برعاية الهيئة العامة للترفيه

العيد غير مع الفنان الكبير راشد الماجد 😉🎶

ضمن حفلات #معيدين_معاكم⁩ عبر تطبيق شاهد VIP حفلة لايف 🔥

🗓 الجمعة 14 مايو

🕰 ١٠:٠٠ مساءً بتوقيت السعودية

تنظيم ⁧#روتانا⁩

⁧@RashedTV @Enjoy_Saudi @GEA_SA @ShahidVOD pic.twitter.com/GoVyGSvHl1 — RotanaMusic (@RotanaMusic) May 9, 2021

وتبدأ الحفلات بالفنان ماجد المهندس، وذلك يوم الخميس 13 مايو الجاري، بينما يقام الحفل الثاني في 14 مايو ويحييه الفنان راشد الماجد.

ويختتم الفنان محمد عبده، الحفلات الغنائية الرقمية، بتاريخ 15 مايو.