نهلة سلامة تعيش الرعب وتنطق الشهادتين في مقلب "رامز عقله طار" (فيديو)

عاشت الفنانة المصرية نهلة سلامة، حالة من الرعب والصدمة في آن واحد، عند سقوطها ضحية للفنان المصري رامز جلال في حلقته الجديدة من برنامجه ”رامز عقله طار“، الذي يجري عرضه يوميا في شهر رمضان.
ولم تبد نهلة سلامة، رد فعل تجاه رامز جلال، بينما غازلها الأخير مؤكداً أنها تمتع بالجمال دون ماكياج، لكنه سخر من شعرها بعدما شبهه بأنه مثل ”الكنافة“.
رامز جلال وضرب شديد لـ نهلة سلامة في رامز عقله طار
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— MBC مصر (@mbcmasr) May 9, 2021
وأكدت نهلة سلامة، أن المقلب صعب للغاية، متحدثة عن قفزتها من الكابينة إلى حمام السباحة، بأنها نطقت الشهادتين بعدما قالت إنها أحست بأنها ستموت.
ودخلت نهلة سلامة، في حالة من الرعب في فقرة الكابينة المعلقة بعدما تعطلت في الهواء، وظلت تصرخ وهي تعيش رعبا مع فريق عمل برنامجه.
وظل رامز جلال، يضايقها وفريق عمله حتى تم إسقاطها في حمام السباحة بذريعة إنقاذها.
رعب نهلة سلامة في كبسولة الهوب دروب
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https://t.co/DbwauhDMJ0#رامز_عقله_طار#هيئة_الترفيه #رمضان_يجمعنا #نهلة_سلامة@ramezgalal @GEA_SA @sara__murad pic.twitter.com/OOs3FSQRJ1
— MBC مصر (@mbcmasr) May 9, 2021
ويدور مقلب رامز جلال الجديد في إحدى مدن الملاهي الجديدة في مدينة الرياض في السعودية، حيث يستقبل النجوم الفنان السعودي حسن عسيري، لإيهامهم أنه يقوم بتصوير برنامج معهم كدعاية للسياحة السعودية ثم يسقطون في فخ رامز جلال.
رد فعل نهلة سلامة بعد رؤية رامز جلال
تابع جميع الحلقات على Shahid VIP واشترك الآنhttps://t.co/DbwauhDMJ0#رامز_عقله_طار #رامز_جلال#هيئة_الترفيه #رمضان_يجمعنا #نهلة_سلامة@ramezgalal @GEA_SA pic.twitter.com/KCixFsOmZf
— MBC مصر (@mbcmasr) May 9, 2021