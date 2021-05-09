نهلة سلامة تعيش الرعب وتنطق الشهادتين في مقلب "رامز عقله طار" (فيديو)

عاشت الفنانة المصرية نهلة سلامة، حالة من الرعب والصدمة في آن واحد، عند سقوطها ضحية للفنان المصري رامز جلال في حلقته الجديدة من برنامجه ”رامز عقله طار“، الذي يجري عرضه يوميا في شهر رمضان.

ولم تبد نهلة سلامة، رد فعل تجاه رامز جلال، بينما غازلها الأخير مؤكداً أنها تمتع بالجمال دون ماكياج، لكنه سخر من شعرها بعدما شبهه بأنه مثل ”الكنافة“.

وأكدت نهلة سلامة، أن المقلب صعب للغاية، متحدثة عن قفزتها من الكابينة إلى حمام السباحة، بأنها نطقت الشهادتين بعدما قالت إنها أحست بأنها ستموت.

ودخلت نهلة سلامة، في حالة من الرعب في فقرة الكابينة المعلقة بعدما تعطلت في الهواء، وظلت تصرخ وهي تعيش رعبا مع فريق عمل برنامجه.

وظل رامز جلال، يضايقها وفريق عمله حتى تم إسقاطها في حمام السباحة بذريعة إنقاذها.

ويدور مقلب رامز جلال الجديد في إحدى مدن الملاهي الجديدة في مدينة الرياض في السعودية، حيث يستقبل النجوم الفنان السعودي حسن عسيري، لإيهامهم أنه يقوم بتصوير برنامج معهم كدعاية للسياحة السعودية ثم يسقطون في فخ رامز جلال.