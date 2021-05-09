نسرين طافش تعرض بيت والدها وأجدادها في الشيخ جراح الذي هُجّروا منه

فاجأت الفنانة نسرين طافش، جمهورها، بعرض فيديو لأول مرة من منزل والدها وأجدادها، في مدينة صفد الذي تم تهجيرهم منه منذ فترة.
ونشرت ”نسرين“ عبر حسابها على موقع الصور الشهير ”إنستغرام“، فيديو، وعلقت عليه بقولها:“الفيديو هذا لبيت جدي محمد طافش، وستي زينب حديد، وبيت بابا يوسف طافش في مدينة صفد، حيث تم تهجير والدي و عمره 7 سنين وتهجير أهله منه، وأخذوه بغير حق، وتم تحويله لأوتيل ومقهى، حتى مقتنيات البيت الأثرية عارضينها على الحيطان، وشجرة الزيتون في نص الدار بتشهد من هم أصحاب البيت الحقيقيون“.
https://www.instagram.com/p/COqFkCBNRnQ/?utm_source=ig_web_copy_link
وأعربت نسرين عن تأثرها، قائلة:“الفيديو أبكاني بكاءً مريرًا لأن التاريخ، اليوم، عم بيكرر نفسه أمام صمت العالم، وبكره آلام الناس بتنتسى، والبيوت بتصير أوتيلات، وكافتيريات، والحياة تعود طبيعية وكأن شيئًا لم يكن، ولست من أنصار الصراعات، والحروب، لأنها لا تؤدي إلا إلى الهاوية، وثقافة العنف ما بتولد إلا العنف، وثقافة الكراهية ما بتولد إلا الكراهية، لكن الظلم إحساس بشع“.
وأضافت:“لطالما كنت مع المحبة، والسلام، والأمل إنه أهل هذه الأرض إللي فيها حاليًا ينعمون بالسلام والأمان، الله يرفع الظلم عنهم، ويرجّع الحق لأصحابه، يا ريت كنت بقدر أعمل أكثر من هيك لأساعد أهلنا بحي الشيخ جراح في القدس الطهور قلب العرب جميعًا، شكرًا عمه أيمن على الفيديو، #أنقذوا_حي_الشيخ_جراح“.