نسرين طافش تعرض بيت والدها وأجدادها في الشيخ جراح الذي هُجّروا منه

فاجأت الفنانة نسرين طافش، جمهورها، بعرض فيديو لأول مرة من منزل والدها وأجدادها، في مدينة صفد الذي تم تهجيرهم منه منذ فترة.

ونشرت ”نسرين“ عبر حسابها على موقع الصور الشهير ”إنستغرام“، فيديو، وعلقت عليه بقولها:“الفيديو هذا لبيت جدي محمد طافش، وستي زينب حديد، وبيت بابا يوسف طافش في مدينة صفد، حيث تم تهجير والدي و عمره 7 سنين وتهجير أهله منه، وأخذوه بغير حق، وتم تحويله لأوتيل ومقهى، حتى مقتنيات البيت الأثرية عارضينها على الحيطان، وشجرة الزيتون في نص الدار بتشهد من هم أصحاب البيت الحقيقيون“.

https://www.instagram.com/p/COqFkCBNRnQ/?utm_source=ig_web_copy_link

وأعربت نسرين عن تأثرها، قائلة:“الفيديو أبكاني بكاءً مريرًا لأن التاريخ، اليوم، عم بيكرر نفسه أمام صمت العالم، وبكره آلام الناس بتنتسى، والبيوت بتصير أوتيلات، وكافتيريات، والحياة تعود طبيعية وكأن شيئًا لم يكن، ولست من أنصار الصراعات، والحروب، لأنها لا تؤدي إلا إلى الهاوية، وثقافة العنف ما بتولد إلا العنف، وثقافة الكراهية ما بتولد إلا الكراهية، لكن الظلم إحساس بشع“.

وأضافت:“لطالما كنت مع المحبة، والسلام، والأمل إنه أهل هذه الأرض إللي فيها حاليًا ينعمون بالسلام والأمان، الله يرفع الظلم عنهم، ويرجّع الحق لأصحابه، يا ريت كنت بقدر أعمل أكثر من هيك لأساعد أهلنا بحي الشيخ جراح في القدس الطهور قلب العرب جميعًا، شكرًا عمه أيمن على الفيديو، #أنقذوا_حي_الشيخ_جراح“.