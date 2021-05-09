زوج بلقيس: القانون سيأخذ مجراه ولن أكشف أسرار بيتي للإعلام‎ (فيديو)

رفض رجل الأعمال السعودي سلطان عبد اللطيف، زوج الفنانة بلقيس فتحي، التعليق على أزمتهما الزوجية الأخيرة، مؤكداً أنه لن يكشف أسرار بيته للإعلام لأن البيوت لها حرماتها.

ورفض عبد اللطيف؛ خلال مقابلة له، كشف أي تفاصيل شخصية عنه وعن زوجته، موضحا أنها مسؤولة عن تصريحاتها، وأنه كرجل سعودي لن يجعل حياته الزوجية والشخصية تحت الأضواء لأن بلقيس في النهاية هي أم ابنه الوحيد تركي وبينهما عشرة طويلة.

وأشار سلطان إلى أن جميع العائلات السعودية والإماراتية تعرف الأصول، ولا تخوض في هذه التفاصيل للعامة، خاصة أن مواقع التواصل أصبحت تضر أكثر مما تنفع، مؤكدا أنه لن يتحدث أبدا عن تفاصيل حياته مهما حدث لأنه يحترم أسرار بيته وأم ابنه.

وكانت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي قد فاجأت جمهورها برفع قضية خلع ضد زوجها رجل الأعمال السعودي سلطان عبد اللطيف، مشيرة إلى أنها لا تستطع التحدث عن التفاصيل في الوقت الحالي.

وأضافت بلقيس في تصريحات تلفزيونية: ”أنا رافعة قضية خلع من فترة في المحاكم الإماراتية وكلي ثقة في القضاء.. والصراحة ما عندي تفاصيل أكتر ولا أقدر أتكلم أكتر في الموضوع“.

وارتبط خبر دعوى الخلع باسم المهرة البحرينية وسط أنباء عن خطبتها من زوج بلقيس وهو ما نفته المهرة، مبينة أنها لا تعرفه ولم تقابله نهائيا، مبينة أن البعض تداول الشائعات ضدها دون دليل.