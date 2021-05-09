إيلون ماسك يكشف عن إصابته بـ "متلازمة أسبرجر"

كشف الملياردير إيلون ماسك مؤسس شركة ”تسلا“ الأمريكية للسيارات الكهربائية عن إصابته بمتلازمة ”أسبرجر“ التي تصيب الجهاز العصبي، وذلك خلال أول ظهور له في برنامج ”ليلة السبت“ الذي تعرضه شبكة ”أن بي سي“ التلفزيونية الأمريكية.

وظهر ماسك، أحد أغنى الأشخاص في العالم، في العرض حيث قال إنه ”يصنع التاريخ“ كأول شخص يستضيفه البرنامج، ومصاب باضطراب النمو العصبي المعروف طبيًا بـ ”متلازمة أسبرجر“ أو على الأقل أول شخص يعترف بذلك.

وقال ماسك: ”إنه لشرف كبير أن كون ضيفًا في هذا البرنامج.. أحيانًا بعد أن أقول شيئًا ما يجب أن أقول إنني أعني ذلك حتى يعرف الناس حقًا أنني أعنيه.. هذا لأنني دائمًا لدي الكثير من التنوع اللغوي عندما أتحدث، والذي قيل لي إنه كوميدي.“

وأضاف: ”أنا بصدد صنع التاريخ الليلة كأول شخص مصاب بأسبرجر في هذا البرنامج أو على الأقل أول من اعترف بذلك.“

وتضمن العرض الافتتاحي من البرنامج حضور والدة ماسك إلى المسرح للتحدث عنه، قائلة إنه عندما كان طفلاً كان يقول إنه يريد ارسال الناس إلى المريخ على متن سفينة صاروخية.