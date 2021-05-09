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الفنان الكويتي نواف العلي يعود لطليقته هبة الدري بعد 3 أشهر من الانفصال
تاريخ النشر: 09 مايو 2021 15:01 GMT
تاريخ التحديث: 09 مايو 2021 16:25 GMT

الفنان الكويتي نواف العلي يعود لطليقته هبة الدري بعد 3 أشهر من الانفصال

عاد الفنان الكويتي نواف العلي، إلى طليقته الفنانة المصرية المقيمة في الكويت هبة الدري، وذلك بعد انفصال دام بينهما قرابة 3 أشهر. وأعلن الناقد الفني وعضو جمعية

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المصدر: صلاح حسن – إرم نيوز

عاد الفنان الكويتي نواف العلي، إلى طليقته الفنانة المصرية المقيمة في الكويت هبة الدري، وذلك بعد انفصال دام بينهما قرابة 3 أشهر.

وأعلن الناقد الفني وعضو جمعية الصحفيين الكويتية بشار جاسم الكندري، عودة الفنانين لبعضهما عبر تغريدة على حسابه في موقع ”تويتر“.

وكتب الكندري بتغريدته: ”بعد انفصالهم، عودة نواف العلي لزوجته هبة الدري وأولاده، ألف مبروك والله يبعد عنكم عيال الحرام“، وأرفقها بهاشتاغ ”#عودة_نواف_لهبة، و#هبة_الدري #نواف_العلي“.

وكان نواف العلي قد أعلن انفصاله رسميًا عن زوجته الممثلة هبة الدري، في 19 شباط/فبراير الماضي، بعد زواج دام قرابة 9 سنوات نتج عنه طفلان، هما بدر (7 أعوام)، وفهد (3 أعوام).

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