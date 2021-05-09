الفنان الكويتي نواف العلي يعود لطليقته هبة الدري بعد 3 أشهر من الانفصال

عاد الفنان الكويتي نواف العلي، إلى طليقته الفنانة المصرية المقيمة في الكويت هبة الدري، وذلك بعد انفصال دام بينهما قرابة 3 أشهر.

وأعلن الناقد الفني وعضو جمعية الصحفيين الكويتية بشار جاسم الكندري، عودة الفنانين لبعضهما عبر تغريدة على حسابه في موقع ”تويتر“.

وكتب الكندري بتغريدته: ”بعد انفصالهم، عودة نواف العلي لزوجته هبة الدري وأولاده، ألف مبروك والله يبعد عنكم عيال الحرام“، وأرفقها بهاشتاغ ”#عودة_نواف_لهبة، و#هبة_الدري #نواف_العلي“.

حصريا …….

بعد انفصالهم.. عودة نواف العلي لزوجتة هبة الدري واولادة … الف مبروك والله يبعد عنكم عيال الحرام #عودة_نواف_لهبة #هبة_الدري #نواف_العلي #حصريا_عند_بشار_جاسم pic.twitter.com/nbzgkEAAAI — بشار جاسم الكندري (@bashar__jassem) May 9, 2021

وكان نواف العلي قد أعلن انفصاله رسميًا عن زوجته الممثلة هبة الدري، في 19 شباط/فبراير الماضي، بعد زواج دام قرابة 9 سنوات نتج عنه طفلان، هما بدر (7 أعوام)، وفهد (3 أعوام).