تونس.. دراما رمضان في "قبضة" سوق الإعلانات

أظهرت الأعمال الدرامية المعروضة على التلفزيونات التونسية خلال شهر رمضان ارتباطا وثيقا بسوق الإعلانات التي بدا أنها تتحكم إلى حد بعيد في نسب المشاهدة واختيار توقيت البث ومدّة العرض، وفق ما أكده متابعون.

وشدّت مسلسلات ”حرقة“ و“الفوندو“ و“أولاد الغول“ بشكل أساس جمهور التلفزيون في تونس ومثّلت المسلسلات الأكثر متابعة والأكثر استقطابا للإعلانات التي يتم إقحامها في منتصف كل حلقة أو عند منعرج مهم للأحداث، ما يشير إلى اختيار مدروس لبرمجة توقيت بثّها ولقدرتها على التحكم في المضامين التي تقدمها هذه الأعمال الدرامية وعلى استقطاب المشاهدين.

وقال الناقد الفني محمد علي خليفة إنّ ”رمضان يمثّل موسم الإنتاجات الدرامية والشهر الأكثر استقطابا للإعلانات التي يتم بثها في فترات الذروة، قبل عرض المسلسل الذي يحظى بمتابعة واسعة أو خلال بثّه، مشيرا إلى أنّ عوائد الإعلانات هي التي تغطي النسبة الكبرى من كلفة إنتاج هذه الأعمال الدرامية ومصدر ربح كبير للقنوات التي تبث هذه الأعمال.“

وذهب خليفة إلى اعتبار أنّ الصناعة الدرامية باتت خاضعة لمنطق السوق بمعنى أنّ هناك توجها للتمديد في عدد حلقات المسلسلات حتى تحظى بأكثر عوائد للإعلانات، مشيرا إلى أنّ الأعمال الدرامية التي يتم عرضها على التلفزيونات التونسية خلال رمضان كانت في العادة تمتد على 15 حلقة مقسمة بين النصف الأول من رمضان والنصف الثاني، بينما بلغ عدد حلقات مسلسل ”حرقة“ مثلا هذا الموسم 20 حلقة ومسلسل ”الفوندو“ 21 حلقة ما مكّن منتجي هذين المسلسلين من عوائد إضافية خلال الحلقات الأخيرة.

وعلّق المحلل المهتم بالشأن الثقافي محسن بن محمد بأنّ أصحاب الشركات التي يتم التسويق لها من خلال المقاطع الإعلانية هم المحددون لنسبة نجاح كل عمل درامي، موضحا أنّ من يدفع ثمن الإعلان هو الذي يختار توقيت بثّ المسلسل أو برامج المنوعات والبرامج الكوميدية وهو الذي يوفّر من ثمة القسط الأوفر من تمويل ذلك العمل.

وأضاف بن محمد أنّ ”شهر رمضان يترافق عادة مع التسويق لمختلف المنتجات الغذائية التي يكثر الإقبال عليها إضافة إلى الإعلانات الخاصة بعروض شركات الاتصال، وهي التي تدخل في سياق التنافس مع التلفزيونات من خلال توفير عروض منخفضة لتأمين متابعة (على اليوتيوب) لحلقات المسلسلات التي تحظى بمتابعة عالية عبر شاشة التلفزيون.

واعتبر بن محمد أنّه لا يمكن الحديث عن أعمال درامية دون دور الإعلانات في تحديد هوية تلك الأعمال والجمهور الذي يتم التوجه إليه والرسائل والمضامين التي تسوّقها هذه الأعمال.