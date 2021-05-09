خالد المظفر يرد على اتهامه بالإساءة إلى طارق العلي

رد الفنان الكويتي خالد المظفر، على اتهام البعض له بالإساءة لمواطنه الفنان طارق العلي، خلال مسرحية عرض ”ليلة زفتة“.

وقال خالد المظفر، في مقابلة تلفزيونية إنه من المستحيل أن يوجه إساءة لطارق العلي أو يقدم صورة سيئة عن هذا الفنان الكبير، موضحًا أن المشهد كان كوميديا وعادة يتميز الفنانون الكوميديون يتميزون بالروح الرياضية مع بعضهم.

وأضاف الممثل الكويتي الشاب، أنه بعد ثاني عرض مسرحي اتصل بطارق العلي، وقال له إن هناك مشهدا يتحدث عنه وشرح له عن ماذا يدور حوار المشهد بالتفصيل فقال له ”توكل على الله“ ولم يغضب، وقابله بعدها الفنان حسن البلام وتحدث معه عن نفس المشهد فلم يبد أي انزعاج مطلقًا.

وشدد خالد المظفر أن المشهد كان كوميديا والجمهور ضحك عليه بشدة، ولو كان هناك أي إساءة بالمشهد لم يكن الجمهور سيتفاعل معه لأن طارق العلي له مكانة خاصة عند الجمهور الكويتي ولن يسمحوا بالتقليل من قدره.

بمسرحية "ليلة زفّتة" خالد المظفر ياب طاري انتاج طارق العلي بصورة مو حلوة.. شنو ردّك؟

–#علي_ونجم pic.twitter.com/5lL0yEtGnh — برنامج علي ونجم 🎥 (@AliWNajim) May 8, 2021

وحول دخول عدد من الفنانين الشباب عالم الإنتاج مبكرًا، أكد خالد المظفر أن الساحة مفتوحة للكل، والشباب يريدون تقديم أفكار جديدة، وحتي يستطيعون تقديمها كما يحبون يجب أن يكون هم المنتجين فلا يمكن تقديم فكرك بالكامل دون أن تكون قائد المجموعة.

ليش الفنانين الشباب اتجهوا للإنتاج أكثر؟

–#علي_ونجم pic.twitter.com/sA26dBLGgE — برنامج علي ونجم 🎥 (@AliWNajim) May 8, 2021

وأشار خالد المظفر أنه كان سيقدم عملا فنيا جديدا مع شجون الهاجري ولكن تم تأجيله، ويتمنى أن يستطع تقديمه مستقبلًا لأنه سيكون خلطة جديدة ومختلفة مع نجمة متميزة مثلها، والتي ترفع من قيمة أي عمل.