الدكتورة خلود تكشف تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بكورونا

كشفت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود، تطورات حالتها الصحية بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا قبل أيام، موضحة أنها صحيا أصبحت أفضل بكثير وتجد الراحة في كل يوم يمر عليها من فترة العزل المقررة مبدئيا بعشرة أيام.

وأكدت أنها تعتبر نفسها قد تخطت مرحلة الخطر بعدما أصبحت لا تحتاج لقناع الأكسجين لمساعدتها في التنفس.

وقالت الدكتورة خلود، في مقابلة ببرنامج ”وياكم“ عبر ”سكايب“، إنها مرت بأيام صعبة، إذ كانت تشعر أحيانًا باختناق شديد وصداع ووجع في جسدها، ولكن هذه الأعراض القوية بدأت تقل تدريجيًا.

وأضافت الفاشينيستا الكويتية أنها لم تفقد حاستي الشم والتذوق، ولم يكن هناك ارتفاع بدرجة الحرارة ولكنها كانت تعاني من ألم شديد بالجسم وكحة شديدة اضطرتها لارتداء قناع أكسجين من أجل التنفس.

وأشارت دكتورة خلود، إلى أن زوجها الموديل الأردني أمين، وأطفالها تركوا لها المنزل، وتوجهوا للجلوس بالشاليه الخاص بهم خوفًا عليهم من انتقال العدوى.

وأكدت أنها تقوم بتصوير نفسها وهي تضع مكياج، وتحضر الطعام حتى تقدم رسالة دعم لأي شخص مصاب مثلها بكورونا حتى تصبح نفسيتهم أقوى ويستطيعون مقاومة المرض، مشددة على أنها في الأيام التي كانت متعبة فيها للغاية كانت تصر على تصوير فيديوهات مليئة بالضحك والبهجة.

وكانت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود قد أعلنت إصابتها بفيروس كورونا المستجد ”كوفيد-19″، حيث اكتشفت إصابتها بالفيروس عن طريق الصدفة.

وقالت الدكتورة خلود، في مقطع فيديو وثقته عبر حسابها في تطبيق ”سناب شات“، إنها ”كانت تتحضر لإجراء عملية وطلب منها فحص كورونا، لتكتشف إصابتها به“.