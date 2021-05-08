موت بطلة مسلسل "الطاووس" يثير غضب الجمهور

أشعلت الحلقة الـ 26 من مسلسل الطاووس غضب الجمهور عبر السوشيال ميديا، بعد وفاة بطلة العمل أمنية والتي تجسد شخصيتها الفنانة الشابة سهر الصايغ، رغم عدم انتهاء حلقات العمل بعد، مستنكرين وفاتها دون أن تحقق العدالة في الانتقام من مغتصبيها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لوفاة أمنية بالمسلسل، بعد قيام زين المتهم الأول بقضية اغتصابها بقتلها في حادث سيارة وذلك انتقاما منها على إقامة دعوى قضائية وفضحهم أمام الرأي العام بمساعدة المحامي كمال الأسطول والذي يجسد شخصيته الفنان جمال سليمان.

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كما نشرت بطلة العمل نفسها الفنانة سهر الصايغ صورة لها بالمستشفى بعد وفاة الشخصية التي تجسدها عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور والفيديوهات إنستغرام، وعلقت قائلة ”مع السلامة يا أمنية“.

View this post on Instagram A post shared by Sahar El-saigh سهر الصايغ (@saharelsaigh)

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الفيديو، وانهالت التعليقات :“‏لا بجد ايه ده بجد ياصناع الطاووس ايه الفكرة وايه الرسالة؛ يابنت يامغتصبة ياضحية لو فكرتي تجيبي حقك هتموتي؛هي دي الرسالة تفتكروا في وحدة هتفرح بحقها بعد ماتموت ايه ده طب ياريت المسلسل توقف بجد وجعتوا قلبي حرام عليكم دخلتوا في الواقعية اوفر اوفر بجد ‎#الطاووس“.

لا بجد ايه ده بجد ياصناع الطاووس ايه الفكرة وايه الرسالة؛ "يابنت يامغتصبة ياضحية لو فكرتي تجيبي حقك هتموتي" ؛هي دي الرسالة تفتكروا في وحدة هتفرح بحقها بعد ماتموت ايه ده طب ياريت المسلسل توقف بجد وجعتوا قلبي حرام عليكم دخلتوا في الواقعية اوفر اوفر بجد#الطاووس — Hayaat FQ (@FqHayaat) May 8, 2021

وأضاف متابع:“‏ازاي يعملوا كدا ازاي امنيه تموت ,جماعه انتوا بتهزروا، انا مقهورة اوي والله ، الطاووس“.

ازاي يعملوا كدا ازاي امنيه تموت

جماعه انتوا بتهزروا

انا مقهورة اوي والله #الطاووس — lukka🌻 (@alaasaad308) May 8, 2021

وقال آخر :“‏انا حاسه اني عايزه اشتم بكل الالفاظ الوحشه اللي ف الدنيا امنيه ماتت !!!! ‎#الطاووس..‏هو المسلسل هيخلص انها هتموت و بس كدة الطاووس“.

انا حاسه اني عايزه اشتم بكل الالفاظ الوحشه اللي ف الدنيا امنيه ماتت !!!! #الطاووس — 𝐹𝒶𝓎𝓏𝒶 𝑀𝒾𝒸𝓀𝒶𝓌𝒾🧚🏻‍♂️ (@FMickawi) May 8, 2021

هو المسلسل هيخلص انها هتموت و بس كدة 🤣🤣 #الطاووس — 🍫 bscota 🍫 (@Bscooota) May 8, 2021

وعلق متابع :“‏الواحد مصدوم من وقت ما الجدول نزل وانصدم اكتر لما سهر الصايغ ماتت ف المسلسل منكم لله“.

الواحد مصدوم من وقت ما الجدول نزل وانصدم اكتر لما سهر الصايغ ماتت ف المسلسل منكم لله — Azza Elagamy (@azzaahmed2246) May 8, 2021

وكان مسلسل ”الطاووس“ أثار جدلًا كبيرًا منذ طرح الإعلان الدعائي له، وسط اتهامات طالت صُناع العمل بأنهم استخدموا صورًا خاصة لمتهمين في قضية الاغتصاب الجماعي، لفتاة في فندق فيرمونت.