الفنان الكويتي فيصل العميري يكشف سبب حماسه لـ "الناموس"

كشف الفنان الكويتي فيصل العميري عن سبب قبوله المشاركة في مسلسل ”الناموس“.

وذكر في تصريحات تلفزيونية أن شخصية المحقق التي يجسدها في“الناموس“ مليئة بالكثير من التفاصيل التي جذبته لقبول الدور، خاصة أنه مختلف عن كل الأدوار التي سبق وأن قدمها في مسيرته الفنية.

وتحدث العميري عن أسباب ضعف الدراما الكويتية، ورأى أن الأعمال الضخمة تحتاج إلى دخول الدولة في عملية الإنتاج، واعتبر أن هناك حالة من التضخم عند المشاهد بسبب وجود تشابه كبير بين الأعمال طوال الـ20 عامًا الماضية.

وأشار إلى أن المشكلة الأساسية هي ”تشدد الرقابة، خاصة وأن المواطن الكويتي حاليا أصبح قادرا على مشاهدة أي عمل دون رقابة من خلال المنصات الجديدة“.

وذكر الفنان العميري أنه لا بد أن يكون هناك بعض التسهيلات التي تقدم من قبل الرقابة، لكي يتمكنوا من تقديم أعمال تضاهي وتنافس غيرها من الأعمال العربية الأخرى.

يذكر أن مسلسل ”الناموس“ تدور قصته وأحداثه خلال فترة السبعينيات من القرن الماضي، ويناقش الكثير من القضايا والمشكلات المجتمعية التي كانت تحدث بين الأشخاص خلال هذه الفترة.