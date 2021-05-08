في ظهورها الأول بعد العملية الجراحية.. فيفي عبده تكشف تطورات حالتها الصحية

نشرت الفنانة المصرية فيفي عبده مقطع فيديو لأول مرة، كشفت فيه تطورات حالتها الصحية بعد إجرائها عملية جراحية منذ شهر، نتيجة تلقيها حقنة بطريق الخطأ سببت لها مضاعفات خطيرة.

وقالت فيفي عبده في مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه لأول مرة، إنها تشعر بتحسن بعد العملية وهي في مرحلة التعافي كليا، مؤكدة أنها أصيبت باكتئاب بسبب ما مرت به مؤخرا، لكنها تحاول الخروج من هذه الحالة النفسية بشتى الطرق، على حد قولها.

وأضافت فيفي :“بشكر كل المتابعين لأنهم لولا دعاؤهم ومساندتهم ما استطعت العبور من هذه المرحلة الصعبة، وأنا الآن في مرحلة التعافي وأتابع مع الأطباء وقريبا سأعود إن شاء الله“.

https://www.instagram.com/p/COnvW5JHB3G/?igshid=8f4plyfw5fiz

ومنذ حوالي شهر نقلت الفنانة المصرية فيفي عبده إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية لم تكشف تفاصيلها، مطالبة الجمهور بالدعاء.

ووثقت الفنانة مقطع فيديو عبر حسابها في موقع ”إنستغرام“ كشفت فيه عن تحضيرها لدخول غرفة العمليات، مبينة أن السبب وراء ذلك شخص أعطاها ”حقنة بشكل خاطئ“.

وهنأت الجمهور بمناسبة حلول شهر رمضان، متمنية أن تكون الدعوات لها بالخروج من وعكتها الصحية مستجابة، ووجهت الشكر للجمهور على سؤالهم عنها.

وأرفقت عبده المقطع بتعليق قالت فيه: ”حسبي الله ونعم الوكيل في اللي اداني حقنه غلط تسببت في دخولي المستشفى لإجراء عملية جراحية، ادعولي بحق الشهر الكريم.. كل اللي بيحبوني يدعولي واللي بيكرهوني الله يسامحهم.. كل سنة وانتم طيبين وبخير.. رمضان كريم“.