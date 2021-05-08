داوود حسين يكشف سر شخصية "بوحمد" في مسرحية "انتخبوا أم علي" (فيديو)

كشف الفنان الكويتي داوود حسين، أسرار وكواليس مسرحية ”انتخبوا أم علي“ التي مر 28 عامًا على إنتاجها، وحققت وقت عرضها نجاحًا كبيرًا، إذ تحدث عن شخصية ”بوحمد“ التي قدمها وكيف حضر لها.

وقال حسين في برنامج ”مع حمد قصص“، قد تم عرض المسرحية عليه من قبل الكاتب الكويتي الراحل محمد الرشود، ووجد أنها تضم مجموعة كبيرة من النجوم على الرغم من أن دور ”بوحمد“ في المسرحية الذي قدمه لم يكن الأكبر، وكان يدخل علي المسرح مع نهاية الفصل الأول ولكنه وافق على المشاركة.

وأوضح النجم الكويتي أن ”الدور في البداية كان عاديا ليس شخصية كوميدية كما قدمها أو تتحدث بشكل غريب، لكنه عرض علي المخرج والمؤلف أن يتحدث بشكل مختلف عن باقي الأبطال ويكون له خط محدد فوافقوا على الفور“.

وأضاف أنه استوحى شخصية ”بوحمد“ من حلاق كان معتاد على الذهاب إليه، لافتًا إلى أن حتى طريقة الكلام أخذها منه والتي حققت نجاحا كبيرا مع الجمهور وتفاعلوا معه بشكل واسع.

ولفت إلى أن ”الكاتب محمد الرشود كان يجلس في الكواليس وبجواره شخص معه ورقة وقلم ويقول إن كل فنان سيقول (ايفيه) جديد سيحصل على 10 دنانير هدية، فكان الفنان يحصل في نهاية العرض على 70 أو 80 دينارا كويتيا“.

ونفى داوود حسين أن تكون ”المشاهد التي تم حذفها من المسرحية وراءها سبب خارجي، ولكن السبب الوحيد هو طول المسرحية إذ وصلت مدة العرض الأول إلى 6 ساعات فهذا لا يمكن“.

وأكد أنه على الرغم من تحدثه عن العديد من فئات المجتمع، لكن لم يغضب أحد منه، لأن المسرحية قدمت ”بحب وكوميديا“، مشددًا على أن ”التليفون والسوشيال ميديا حاليًا جعلا الناس أكثر شراسة ولا تقبلون بشيء“.