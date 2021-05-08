شاهد صمود وثبات الإعلامي السعودي علي العلياني في مقلب "رامز عقله طار" (فيديو)

أظهر الإعلامي السعودي علي العلياني صمودا وثباتا رغم سقوطه ضحية للفنان المصري رامز جلال، في حلقته الجديدة من برنامجه ”رامز عقله طار“، الذي يجري عرضه يوميا في شهر رمضان عبر شاشة Mbc مصر.

واكتشف العلياني وقوعه ضحية بعدما كشف رامز جلال عن وجهه بعدما خرجا من حمام السباحة، وظل يردد قائلا: ”حرام عليك يا أخي حرام عليك“.

واعترف رامز جلال أنه يراوغ العلياني منذ 3 سنوات كي يقع ضحية لأحد برامجه للمقالب، والتي يقدمها كل موسم رمضاني، بينما أكد العلياني أن كثيرين سيفرحون فيه بعد هذا المقلب، فيما سيشمت آخرون.

وعندما تحدث رامز جلال مع العلياني عن رأيه في المقلب، وما إذا كان يحتاج زيادة في الجرعة، رد الأخير قائلا: ”أنا خائف بس تموت الضيوف“.

وأكد رامز جلال قوة وصلابة علي العلياني في المقلب، مبينا أنه شخص ”وقور“، فيما قال له رامز: ”لو جيبت سيرتي تاني المرة الجاية هرميك من فوق البرج ده“، في إشارة لحديث العلياني سابقا عن برامج رامز جلال والمقالب التي يقوم بها ضد زملائه.

وكان العلياني قد أبدى صمودا في فقرة الكابينة المعلقة بعد تعطلها في الهواء، رغم مضايقات رامز جلال، وصراخ فريق عمل برنامجه كي يفزع العلياني، لكنه ظل متماسكا حتى تم القفز به في حمام السباحة.

ويدور مقلب رامز جلال الجديد في إحدى مدن الملاهي الجديدة بمدينة الرياض في السعودية، حيث يستقبل النجوم الفنان السعودي حسن عسيري، لإيهامهم أنه يقوم بتصوير برنامج معهم كدعاية للسياحة السعودية، ثم يسقطون في فخ رامز جلال.