حسين الجسمي يكشف حقيقة إجرائه عملية تجميل

كشف المطرب الإماراتي حسين الجسمي حقيقة الصورة المنسوبة له التي تم تداولها خلال الساعات الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي يظھر فیھا أثناء خضوعه لعملیة تجمیل في الأنف.

وخرج الجسمي عن صمته بعد الضجة الواسعة التي أحدثتها الصورة، ليكشف فبركتها، بنشره الصورة الأصلية التي تم إدخال تعديلات عليها، عبر إطالة الشعر ووضع ضمادة على الأنف والتي توضع بعد إجراء عملية تجميلية في الأنف.

ورد المطرب الإماراتي الشهير، بطريقة غير مباشرة، على الجدل الذي أثارته الصورة، بنشره صورته التي التقطها قبل أعوام على أحد أشهر الكباري في العاصمة المصرية القاهرة، وأرفقها بتعليق على صفحته الشخصية على موقع إنستغرام.

https://www.instagram.com/p/COnjcgkBaSk/

وقال الجسمي: ”كلما زادت البساطة زاد الجمال“، في إشارة إلى أن جماله يكمن في بساطته وأنه ليس بحاجة إلى إجراء عمليات تجميلية.