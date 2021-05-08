على خلفية حادثة الطائرة.. بلاغ يتهم الفنان المصري محمد رمضان بإهدار المال العام

تقدم محامٍ مصري ببلاغ عاجل للنائب العام ونيابة الأموال العامة العليا في مصر، ضد الفنان محمد رمضان؛ يتهمه فيه بإهدار واستغلال المال العام للدعاية والشهرة لنفسه.

وقال المحامي سمير صبري في بلاغه، إن ”رمضان اندرج بأسلوبه إلى ارتكاب العديد من الجرائم، والتي يعد من أهمها جريمة الاعتداء على المال العام وإهداره، وهي جريمة لا يمكن لكائن من كان أن يعفى منها أو يتم التستر عليه“.

وأكد صبري أنه ”من الثابت بالصوت والصورة أن المُبلغ ضده (أي رمضان)، كان قد استخدم كابينة القيادة لطائرة مملوكة لشركة سمارت للطيران كموقع للتصوير وحقق من وراء نشره الفيديوهات على موقعه وعلى موقع اليوتيوب مكاسب مادية ومعنوية كبيرة“.

وأضاف أن ”شركة سمارت“ هي ملكية عامة تابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بنسبة 100%.

ولفت إلى أنه لا يمكن لأي شخص استغلال الطائرة الخاصة بشركة سمارت التابعة للقطاع العام، دون دفع المقابل المادي للشركة، وهذا لم يحدث.

وبين المحامي أن ما قام به رمضان يشكل أركان جريمة معاقب عليها بنصوص من قانون الطيران المدني المصري.

وطالب صبري في بلاغه بإصدار الأمر بالتحقيق فيه وإحالة محمد رمضان إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.

وكان محمد رمضان دخل في أزمة مع الطيار الراحل أشرف أبو اليسر بعدما قام بالتصوير داخل قمرة القيادة في الطائرة الخاصة التي استقلها محمد رمضان خلال إحدى الرحلات، قبل أن تقوم الشركة بوقف الطيار وسحب رخصة الطيران منه.

ودخل رمضان في نزاع قضائي مع الطيار قبل أن تحكم المحكمة لصالح الأخير بتعويض مالي، إلا أن الطيار فارق الحياة بعد إصابته بوعكة صحية.