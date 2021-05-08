أسرة الموسيقار الراحل جمال سلامة ترد على طليقته بشأن خلافات الميراث

تصاعدت وتيرة الأزمة بين أسرة الموسيقار المصري جمال سلامة، الذي رحل يوم الجمعة، وبين طليقته المغربية وفاء بناني، حول ميراث الموسيقار الراحل، حيث قام شقيق الموسيقار فاروق سلامة وابنته نورهان وزوجها، بتحرير محضر ضد طليقة سلامة.

وكانت طليقة الموسيقار المصري جمال سلامة قد اتهمت شقيقه وآخرين بمحاولة الاستيلاء على الميراث، وحررت ضدهم محضرا في أحد أقسام الشرطة، اتهمت فيه أقارب الراحل بتبديد ممتلكات طليقها.

وأكدت بناني أن ورثته أخفوا بعضا من الممتلكات عن الورثة الشرعيين؛ إثر اقتحامهم للاستوديو الذي كان يعيش فيه الراحل بمنطقة الزمالك خلال سنواته الأخيرة.

وقال فاروق سلامة، في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، إن الشقة السكنية التي قصدت طليقته اقتحامها هي خاصة بابنته الكبرى التي تقيم في إسبانيا، مبينا أن المحضر تم بموجب تفويض رسمي من ابنته لإدارتها بدلا منها.

وأكد فاروق سلامة أن طليقة شقيقه تقوم بالتشهير بهم دون وجه حق، مبينا أنها طردته من شقته السكنية واستقبلته ابنته المقيمة في إسبانيا كضيف في شقتها.

وبين أنه تم تحرير محضر أيضا ببلاغ كاذب وعدم التعرض للشقة.

وأكد شقيق جمال سلامة أن طليقة شقيقه الراحل لم يكن لها أي دور في حياته، بل كانت تستغله ماديا، ولم تقف بجانبه مثل أسرته، التي رافقته في حفلات التكريم، وكذلك ابن شقيقته الإعلامي محمد السماحي، الذي وقف بجانبه خلال وجوده في المستشفيات للعلاج من أزماته الصحية.

وأعرب فاروق سلامة عن استيائه من طليقة شقيقه؛ بسبب تصرفاتها غير المفهومة، وأن أبناء الراحل لم يسألوا عنه إلا نادرا.