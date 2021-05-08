وفاة المنتج الموسيقي المصري محروس عبد المسيح بسبب كورونا

أعلن فجر اليوم السبت، في العاصمة المصرية القاهرة، عن وفاة المنتج الموسيقي المصري، محروس عبد المسيح، بعد معاناته من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ونشر المنتج هاني محروس، نجل المنتج الراحل، صورة تجمعهما عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وعلق قائلا: ”مع السلامة يا صاحبي انت كنت الدنيا كلها وهتفضل الدنيا كلها عمري ماهنساك يا أعظم أب وصاحب واخ سلام يا عمري كله.. سلام يابا“.

ونعى عدد كبير من الفنانين عبد المسيح الذي أنتج لعدد كبير من النجوم في مقدمتهم الفنان الراحل محمد رشدي والفنان أحمد عدوية، وساهم في إثراء الحركة الفنية والموسيقية في مصر خلال حقبتي السبعينيات والثمانينيات.

ونعى الفنان المصري مصطفى حجاج، عبد المسيح عبر صفحته في ”فيسبوك“ قائلا: ”توفي إلى رحمة الله الأب والسند صاحب النصيحة والفضيلة والكلمة الطيبة الرجل الطيب الأستاذ محروس عبد المسيح“.

https://web.facebook.com/HagagNjMusic/posts/325691535591351

يذكر أن أسرة المنتج الراحل الذي يعد من أشهر الأسماء في مجال الصوتيات على الساحة الموسيقية المصرية، أعلنت منذ أيام إصابته بكورونا ونقله لأحد المستشفيات لتلقي العلاج.