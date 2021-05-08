محمد المنصور يروي قصة طريفة حدثت مع والدته أثناء حضورها عرضا مسرحيا له (فيديو)

روى الفنان الكويتي محمد المنصور، كواليس اعتراض والدته على مشهد ضربه في عرض مسرحي، كانت تحضره مع الجمهور حينها، موضحا أن غريزة الأم سيطرت عليها وكانت وقتها تجلس بالصف الأول، وعندما رأته وقد تم ضربه اعترضت بطريقة عفوية.

وأضاف محمد المنصور، في مقابلة تلفزيونية عبر برنامج ”سراي“، أن المشهد تضمن ضربه من الفنانة الراحلة مريم الغضبان، وعندما تم تنفيذ المشهد قالت والدته ”ليش تطقينه طق الله عدوك إن شالله“.

وأوضح أنه حاول وقتها عدم وقف العرض المسرحي، وأشار لوالدته محاولا أن تفهم أن هذا مشهد في العرض، مبينا أن والدته كانت دائما ما تحرص على مشاهدة أعماله وتناقشه في كثير من الأحيان.

وبين أنه لا يتذكر اسم هذا العرض تحديدا، فربما يكون عرض ”عزل السوق“ أو ”بخور أم جاسم“.

وأكد محمد المنصور، أنه أصبح شخصا نباتيا منذ الثمانينات وحتى اللحظة، متابعا أن حادثا في العراق وقع معه عندما كان يصور فيلم ”القادسية“ مع سعاد حسني وعزت العلايلي، حيث كان يأكل يوميا اللحوم لمدة ستة أشهر لكنه كان يمارس رياضة الخيل لحرق الدهون.

وتابع محمد المنصور، أنه أصبح لا يرغب في أكل اللحوم وبدأ يقلل منها عندما عاد للكويت حتى انقطع عنها تماما.