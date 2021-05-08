إلهام الفضالة تكشف حقيقة خلافها مع هيا الشعيبي (فيديو)‎

كشفت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، حقيقة ما راج مؤخرا بين رواد منصات التواصل الاجتماعي بشأن وجود خلاف بينها وبين مواطنتها الفنانة هيا الشعيبي، وأنها لم تقف بجانبها في أزمتها الأخيرة، مؤكدة أن الفترة الحالية لا يوجد أي خلافات كما يتردد.

وقالت إلهام الفضالة، في مقابلة أجرتها معها الإعلامية الكويتية مي العيدان وبثتها عبر قناتها في موقع ”يوتيوب“، إنها تتحدث مع هيا الشعيبي حتى أنها هاتفتها عندما تعرضت ابنتها للحرق في قدمها.

وأوضحت إلهام الفضالة، أن هيا الشعيبي انتقلت إلى منزل آخر بمدينة الخيران، وهي منطقة بعيدة تماما عنها وهو ما يجعلها تسأل عنها هاتفيا فقط، مردفة أن مرور هيا الشعيبي بأزمتها الأخيرة وخلط البعض للأمور جعلها تقرر عدم نشر أمور عن الحياة الخاصة في مواقع التواصل.

واستطردت إلهام الفضالة، أنها لا تفضل أن تظهر كل شيء للسوشال ميديا، معقبة أنها لن تخرج وتقول أنها وقفت بجانب هيا الشعيبي في أزمتها، وتابعت ”مو شخصيتي ان كل حاجة تظهر في السوشال ميديا“.

وأكدت أن شخصية هيا الشعيبي مختلفة تماما عنها، حيث تحب الظهور في السوشال ميديا، وتتحدث عن حياتها، مبينة أنها دائما ضدها في هذه النقطة تحديدا، وأضافت ”دايما أرفع عليها تليفون أقولها انتي غلط إحنا أيوه ربع لكن كثيرا ما نختلف في تصرفات وبالعكس حاليا بيننا اتصالات بس خلاص مابي أصور“.

وشددت إلهام الفضالة، على أن هيا الشعيبي، ليست صديقة لها فقط بل فردا من عائلتها، مختتمة ”هيا زي الطفل المزعج الشيطان أنا كده أشبهها هي كالطفل اللي لازم تراقبينه وتمشين وراه وتنصحينه هذي هي“.