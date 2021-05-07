الخطّاب الكويتي بوحمد يكشف أغرب المواقف التي تعرض لها خلال تزويجه الشباب (فيديو)

كشف الخطّاب الكويتي ”بوحمد“ أغرب المواقف التي تعرض لها خلال عمله بمهنة التزويج منذ 24 سنة، وكيف يقوم بعمله، ودخوله عالم التواصل الاجتماعي مؤخرًا للتواصل مع المزيد من راغبي الزواج.

وقال ”بوحمد“، خلال مقابلة في برنامج ”حمد قصص“، إنه دخل المجال من باب مساعدة الآخرين، وحتى يحصل على أجر من الله، ولكنه في البداية تعرض لهجوم عنيف من قِبل الخطّابات لأن المهنة كانت محصورة فقط على النساء، وحتى الرجال لم يكونوا مستوعبين المهنة والبعض كان يتعمّد إهانته.

وأوضح الخطّاب الكويتي الشهير، أن معظم زبائنه من النساء، وهن يفضلنه على الخطّابات لأنهن يحببن أمانته، إلى جانب أن لديهن صديقات تزوجن عن طريقه فيعتمدن عليه في الزواج.

وأشار إلى أن حالات الزواج خلال فترة كورونا زادت للغاية، ومنذ ظهور الجائحة قام بإتمام 45 زيجة، لأن تكاليف الزواج انخفضت للغاية مع غلق قاعات الأفراح، وانخفاض مظاهر الفرح الباهظة التي كانت سببًا في إيقاف بعض الزيجات.

وأكد ”بوحمد“ أنه قام بتزويج عدد من المشاهير لكنه لن يفصح عن أسمائهم، مضيفًا أنه إذا جاءه رجل يريد الزواج للمرة الثانية يسأله أولًا عن أسباب ذلك قبل أن يساعده في الحصول على زوجة.

ولفت إلى أن أكثر ما يتعبه هو رفض البعض للرؤية الشرعية للعروس.

وأوضح أن السيدات الوافدات إذا وافقن على إعطائه صورًا لهن ليس هناك مشكلة، أما السيدات الخليجيات، والكويتيات، وفئة البدون، لا يأخذ منهن صورًا لأن“مساحة البلد صغيرة، وغالبية المواطنين يعرفون بعضهم، لذلك لا يريد التسبب لهن بحرج“.

وعن أغرب المواقف التي تعرض لها، هو عندما ذهب مع شاب إلى بيت فتاة لرؤيتها، ولكن فجأة خلال جلوسهما طلب منه والد الفتاة أن يذهب معه إلى الخارج حتى يقول له شيئًا، فقال له إن ابنته لا تريد الشاب بل تريد أن تتزوجه هو، فرفض وقال له إنه متزوج ولديه أولاد.

وأضاف ”بوحمد“ أنه أخذ الشاب وغادر البيت، وعندما سأله الشاب عن السبب، قال له إن هناك سيدة من أسرته مريضة ولا يمكن إتمام الزواج الآن، وأخذه بعدها إلى بيت أسرة ثانية.

وقال إنه دخل عالم السوشيال ميديا خاصة ”تيك توك“ من خلال ابن شقيقته الذي وضع رقمه على الموقع، فانهالت عليه الاتصالات فجأة من قِبل العديد من الشباب، ولكنه تعرّض لمواقف غريبة منها أن الشاب والشابة يتعرفان من خلال صفحاته على ”السوشيال ميديا“على بعضهما، ثم يقومان بوضع ”بلوك“ له حتى لا يدفعان قيمة أجره بعد إتمام الزواج.