مي عمر: لم أنجح في التمثيل بسبب الواسطة.. ولهذا السبب شعرت بالغيرة من نيللي كريم (فيديو)

ردت الفنانة المصرية مي عمر على اتهام البعض لها بأنها نجحت في مجال التمثيل بالاعتماد على سلطات زوجها المخرج محمد سامي، مبينة أن سبب هذا الاتهام هو أن زوجها يُعد من قدمها أول مرة إبان مشاركتها في مسلسل ”الأسطورة“، الذي اعتبرته بوابة المجد لها في بطولاتها الحالية، مؤكدة أن الواسطة بدون موهبة لن تنجح، وأنها شاركت في أكثر من عمل بدون إخراج زوجها، أبرزها ”عفاريت عدلي علام“ مع الزعيم عادل إمام.

وتطرقت مي عمر، خلال لقائها الليلة مع برنامج ”العرافة“ بصحبة الإعلامية بسمة وهبة، إلى كواليس انضمامها لفريق عمل مسلسل ”الأسطورة“ مع النجم المصري محمد رمضان، في دور ”شهد“، مؤكدة أن الدور عرض قبلها على 6 نجمات- لم تذكر أسماءهن- ولكنهن رفضن الدور لاعتقادهن بأنه دور ”هايف“، حتى عُرض عليها وانطلقت في الاستعداد الجيد له لتتقنه.

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وفنّدت مي عمر الأعمال التي شاركت في بطولتها بدون شراكة زوجها محمد سامي، وذلك بعد نجاحها الكبير في مسلسل ”الأسطورة“، موضحة أنها حققت نجاحا كبيرا أيضًا في مسلسل ”ريح المدام“، ومسلسل ”عفاريت عدلي علام“، وفيلم ”آخر ديك في مصر“، ما اعتبرته دليلاً صارمًا على أن نجاحها وشهرتها لم تكن عن طريق الواسطة كما يدعي البعض.

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وفي فقرة ”حق الرد“، نفت مي عمر معرفتها لسبب هجوم بعض زميلاتها عليها في مسلسل ”الأسطورة“، وادعائهن أنه تمت إضافة مشاهد لها لم تكن موجودة، مضيفة أنها لم ولن ترد الإساءة بالإساءة، لا سابقًا ولا الآن.

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وتطرقت ”مي“ بعد ذلك إلى الحديث عن مسلسل ”نسل الأغراب“، الذي يعرض حاليًا خلال السباق الرمضاني الجاري، مبينة أن سبب رفضها للعمل عدة مرات مع محمد سامي قبل ”نسل الأغراب“ هو قناعتها بأن العمل مع زوجها أصبح مُضرا لكل منهما؛ بسبب الاتهامات والانتقادات التي تطول أي عمل يجتمعان فيه.

أما عن الأعمال التي غارت منها وتمنّت أن تكون هي بطلتها، فقد أشارت إلى أنها طمعت في النجاح الذي حققته الفنانة نيللي كريم في مسلسل ”سجن النسا“، وأيضًا فيلم قصير للنجمة هند صبري، مضيفة أنها لم تطمع في أي دور تعاون فيه زوجها مع أي فنانة أخرى، كما لم تطلب منه أبدا تقديم أي دور معه.

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ولفتت إلى أن سبب نجاحها في حياتها منذ صغرها هو اتخاذها العالم المصري أحمد زويل مثلًا أعلى لها، وهو ما جعلها تجتهد في دراستها وفي عملها حاليا لتصل لمكانة عالمية.

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