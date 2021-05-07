بعد اكتشاف مقلب "رامز عقله طار".. نسرين طافش تدخل في نوبة بكاء (فيديو)

دخلت الفنانة السورية نسرين طافش في نوبة بكاء بعد اكتشافها سقوطها ضحية للفنان المصري رامز جلال، في حلقته الجديدة من برنامجه ”رامز عقله طار“، الذي يجري عرضه يوميا في شهر رمضان عبر شاشة Mbc مصر.
وفور خروجها من حمام السباحة، ظلت تبكي ثم تفاجأت برامز جلال يكشف عن وجهه معلنا أنها وقعت ضحية له، فواصلت بكاءها وظلت تردد: ”حرام عليك“، بينما قام رامز جلال بمواساتها قائلا: ”دي تجربة جديدة وبعدين أنا بتغذى على الناس الضعيفة اللي زيك“.
واستطاع رامز جلال أن يحتوي نسرين طافش، ويجعلها تدعو جمهورها لمشاهدة حلقتها، قبل أن يرمي بها مجددا في حمام السباحة، قائلا لفريق برنامجه: ”طلعوها“.
رد فعل حزين من نسرين طافش بعد رؤية رامز جلال#رامز_عقله_طار #نسرين_طافش #رامز_جلال#هيئة_الترفيه #رمضان_يجمعنا #MBCMASR@GEA_SA @ramezgalal @NESREENTAFESH
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— MBC مصر (@mbcmasr) May 7, 2021
وكانت طافش دخلت في نوبة بكاء قبلها في فقرة ”الكابينة المعلقة“ وذلك بعد تعطلها في الهواء برفقة فريق عمل رامز جلال، الذي اصطحبها رغما عنها لإسقاطها في حمام السباحة.
بكاء وانهيار نسرين طافش في #رامز_عقله_طار #نسرين_طافش #رامز_جلال#هيئة_الترفيه #رمضان_يجمعنا #MBCMASR@GEA_SA @ramezgalal @NESREENTAFESH
اشترك الآن وتابع الحلقات على Shahid VIPhttps://t.co/DbwauhDMJ0 pic.twitter.com/gD1qIFjObT
— MBC مصر (@mbcmasr) May 7, 2021
ويدور مقلب رامز جلال الجديد في إحدى مدن الملاهي الجديدة بمدينة الرياض في السعودية، حيث يستقبل النجوم الفنان السعودي حسن عسيري، لإيهامهم أنه يقوم بتصوير برنامج معهم كدعاية للسياحة السعودية، ثم يسقطون في فخ رامز جلال.