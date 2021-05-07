بعد اكتشاف مقلب "رامز عقله طار".. نسرين طافش تدخل في نوبة بكاء (فيديو)

دخلت الفنانة السورية نسرين طافش في نوبة بكاء بعد اكتشافها سقوطها ضحية للفنان المصري رامز جلال، في حلقته الجديدة من برنامجه ”رامز عقله طار“، الذي يجري عرضه يوميا في شهر رمضان عبر شاشة Mbc مصر.

وفور خروجها من حمام السباحة، ظلت تبكي ثم تفاجأت برامز جلال يكشف عن وجهه معلنا أنها وقعت ضحية له، فواصلت بكاءها وظلت تردد: ”حرام عليك“، بينما قام رامز جلال بمواساتها قائلا: ”دي تجربة جديدة وبعدين أنا بتغذى على الناس الضعيفة اللي زيك“.

واستطاع رامز جلال أن يحتوي نسرين طافش، ويجعلها تدعو جمهورها لمشاهدة حلقتها، قبل أن يرمي بها مجددا في حمام السباحة، قائلا لفريق برنامجه: ”طلعوها“.

وكانت طافش دخلت في نوبة بكاء قبلها في فقرة ”الكابينة المعلقة“ وذلك بعد تعطلها في الهواء برفقة فريق عمل رامز جلال، الذي اصطحبها رغما عنها لإسقاطها في حمام السباحة.

ويدور مقلب رامز جلال الجديد في إحدى مدن الملاهي الجديدة بمدينة الرياض في السعودية، حيث يستقبل النجوم الفنان السعودي حسن عسيري، لإيهامهم أنه يقوم بتصوير برنامج معهم كدعاية للسياحة السعودية، ثم يسقطون في فخ رامز جلال.