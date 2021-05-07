لحن لماجدة الرومي وصباح.. من هو الموسيقار جمال سلامة؟

توفي اليوم الجمعة أحد أشهر الملحنين في الوطن العربي، الموسيقار المصري جمال سلامة، تاركا خلفه بصمة وميراثا فنيا كبيرا وعظيما.

نشأته

ولد جمال سلامة في الإسكندرية في 5 أكتوبر 1945، درس الموسيقى على مستوى متقدم في الاتحاد السوفيتي، وحصل على أعلى مؤهل للتخصص في كونسرفتوار تشايكوفسكي في موسكو عام 1976.

أعماله

يعتبر من أهم الملحنين الذين لحنوا لجميع الفنانين في الوطن العربي، والبداية في عام 1980 حينما لحن للشحرورة الراحلة صباح أغنيتين وهما أغنية فيلم ”ليلة بكى فيها القمر“، و“ساعات ساعات“ التي تعد من أشهر أغانيها وأنجحها.

كما لحّن لسميرة سعيد في 1981 أغنية ”احكي يا شهرزاد“، وأيضا مجموعة من الأغاني مثل ”مش حتنازل عنك“ في عام 1986، و“قال جاني بعد يومين“، و“واحشني بصحيح“ في 1983، و“سيني لوحدي“، وموشح ”يا مالكي“ في عام 1988، و“تعبك راحـة“، و“آه لو منتش حبيبي“ في عام 1989.

الأعمال الدرامية

لحّن جمال سلامة كذلك عدّة أغاني ناجحة للمطربة اللبنانيّة ماجدة الرومي من بينها ”بيروت ست الدنيا“ وقصيدة ”مع جريدة“ للشاعر السوري نزار قبّاني.

كما كانت له تجربة في الأغاني الوطنيّة والدينية، حيث لحّن للمطربة التونسيّة صوفيّة صادق أغنية ”شباب العهد“ التّي تتغنّى بشعب تونس، ولحن للفنانة ياسمين الخيام في مقدمات مسلسلي ”محمد رسول الله“، و“ساعة ولد الهدى“.

ولحن الكثير من الأفلام والمسلسلات المصرية في حقبة الثمانينيات ومنها ”مسلسل الحب وأشياء أخرى“ وفيلم ”حبيبي دائما“.

وأثارت وفاة الملحن المصري حزنا كبيرا بين جمهوره ومحبيه من الفنانين الذين نعوه بكلمات مؤثرة عبر صفحاتهم الشخصية، ومن بينهم الفنانة نبيلة عبيد قائلة: ”وداعا الموسيقار الكبير الصديق الغالي جمال سلامة ،خالص العزاء لعائلته ولكل محبيه إن لله وإن إليه راجعون“.

https://www.instagram.com/p/COkpttEsvWb/