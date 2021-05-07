وفاة الموسيقار المصري جمال سلامة بعد إصابته بكورونا‎

توفي، اليوم الجمعة، الموسيقار المصري جمال سلامة، عن عمر يناهز 75 عامًا في مستشفى الهرم بالقاهرة، بعد تدهور حالته الصحية في الساعات الماضية، حيث نقل إلى المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا.

وكتبت المخرجة المصرية بتول عرفة، في منشور عبر حسابها على تويتر: ”الموسيقار الكبير جمال سلامه في ذمة الله، الله يرحمه قدم أعمال كتير عظيمة للفن لن تنسى، نسألكم الدعاء للمغفور له بإذن الله“.

https://twitter.com/batoularafa/status/1390646936361914371?s=20

وقالت أيضا الفنانة نبيلة عبيد عبر حسابها على إنستغرام: ”وداعا الموسيقار الكبير الصديق الغالي جمال سلامه، خالص العزاء لعائلته و لكل محبيه، انا لله و انا اليه راجعون“.

https://www.instagram.com/p/COkpttEsvWb/?utm_source=ig_web_copy_link

وكان الإعلامي محمد السماحي، ابن شقيقة الموسيقار جمال سلامة، قد قال في تصريحات سابقة إن الحالة الصحية للموسيقار سلامة قد تدهورت، وتم نقله إلى أحد مستشفيات المعادي وهناك اشتبه الأطباء في إصابته بفيروس كورونا.

وأضاف السماحي أن المستشفى حول الموسيقار جمال سلامة إلى أحد مستشفيات العزل بالهرم.

وتعاون الموسيقار جمال سلامة مع كبار المطربين في مصر والعالم العربي، ومن أشهر ألحانه أغنية ”ساعات ساعات“ للشحرورة صباح، كما لحّن لسميرة سعيد أغنية ”احكى يا شهرزاد“ و“مش حتنازل عنك“ و“قال جاني بعد يومين“، ومع المطربة اللبنانية ماجدة الرومي لحن ”بيروت ست الدنيا“ وقصيدة ”مع جريدة“ للشاعر نزار قبّاني.

كما لحن الكثير من موسيقى الأفلام والمسلسلات في حقبة الثمانينات التي ما زالت في ذاكرة الناس مثل مسلسل ”الحب وأشياء أخرى“ وفيلم ”حبيبي دائما“.