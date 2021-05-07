المنتج الكويتي باسم عبد الأمير يرد على الانتقادات بشأن حديثه عن أجور الفنانات(فيديو)

رد المنتج والفنان الكويتي باسم عبد الأمير، على اتهامه بالخداع بشأن الكشف عن أجور الفنانات مؤخرًا، مبينًا أن ما قاله ليس مجرد ”لعبة“ كما أشيع، لاسيما وأنه يعمل في مجال الإنتاج منذ 20 عامًا.

وأوضح في مقابلة مع برنامج ”سراي“ التلفزيوني، أنه عندما تحدث عن تلك الأجور لم تغضب الفنانات منه، مؤكدًا أن ذلك الأمر لا يعد تدخلا في شؤونهن الخاصة.

وبين المنتج الكويتي أنه يحظى بعلاقة وصداقة مع العديد من النجمات، لافتًا إلى أنهن يستحقن ما يحصلن عليه من أجور، وأن تصريحاته لا تهدف لرفع الأجور، ولا سيما أنهن في أزمة كورونا وقفن إلى جانب المنتجين وقمن بتخفيض أجورهن.

وفي معرض رده على انتقادات الجمهور لبعض الأعمال كونها لا تحمل مضمونا أو قصة، قال إنه يحترم رأي الجمهور، كما أنه لا يوجد عمل متكامل، معربًا عن أمله بالعودة للإنتاج السينمائي خلال الفترة المقبلة.

وبين باسم الأمير، أن مسلسل ”أمينة حاف“، يحمل خطوطا درامية في أكثر من شخصية بين المشاركين فيه، لافتًا إلى أن الفنان شهاب جوهر تطور في أدائه كثيرًا، كما أن الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، تعد فاكهة العمل، حسب وصفه.

وفي وقت سابق، كشف باسم عبد الأمير، عن أجور عدد من الفنانات الكويتيات، موضحًا كيف ارتفعت أجورهن عن الماضي بشكل كبير.

وجاء على رأس القائمة الفنانة إلهام الفضالة، التي كانت تحصل على 20 ألف دينار كويتي منذ سنوات، وحاليًا تحصل على قرابة الـ60 أو الـ70 ألف دينار كويتي.