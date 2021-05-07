ظهور الفنانة الكويتية هيا الشعيبي في إعلان يعرضها لموجة سخرية

تعرضت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، لموجة من السخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في إعلان طرحته مؤخرا عبر قناتها الرسمية في موقع ”يوتيوب“.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الإعلان، معلقين على حركات هيا وطريقة رقصها خلال الإعلان الذي أثار كذلك تعاطف البعض معها بسبب موافقتها على الإعلان بعد استبعادها عن الأعمال الفنية خلال هذا العام.

وتم تداول الإعلان عبر الصفحات المهتمة بحياة المشاهير على موقع ”إنستغرام“ وكان من بين التعليقات :“مسكينه ماجاها اعمال هالسنه قامت تغثنا بسخافاتها“، ”الملابس الصين الأسلوب والأغاني ميامي“، ”بتجيبوا الكلام لنفسيكوا بصراحه مسخره مهو اغنيه“، ”طلعت في برنامج وبكت وسوو لها اعلانين ع الماشي“.

https://www.instagram.com/p/COiw9S_jSNQ/?igshid=1gf8vmj8vu8o8

وتتابعت التعليقات الساخرة ومنها :“استغفر الله ناس ما تفكر تبغى تظهر بأي شكل“، ”اللي قاعدة أشوفه أحلام العصر ولا حقيقة ”،“ مسكينة اللي طلع معها بهالسنة هولت بنفسها ”، النكتة بقت بايخة“.

وكانت هيا الشعيبي قد عبرت في وقت سابق، خلال مقابلة تلفزيونية، عن حزنها بسبب عدم ظهورها في أعمال رمضانية، مضيفة أنها تعرضت لأزمة نفسية بسبب عدم عرض أي أعمال عليها دون مبرر.

وتعرضت الشعيبي خلال العام الماضي، لحملة انتقادات شرسة من قبل الوافدين بعد إعرابها عن استيائها الشديد من وجودهم في الكويت في ظل أزمة كورونا، متهمة إياهم بأنهم السبب الرئيس في تزايد أعداد الإصابات وعدم وجود أماكن في المستشفيات للكويتيين لتلقي العلاج.