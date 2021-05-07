نجل الفنان الراحل مشاري البلام يكشف عن آخر فيديو لوالده.. هذا ما قاله

كشف الفنان الكويتي صالح البلام، عن آخر مقطع فيديو سجله والده الفنان مشاري البلام قبل أزمته الصحية ووفاته في شباط/فبراير 2021.

ونشر صالح عبر صفحته على ”إنستغرام“ مقطع فيديو مؤثرا لوالده، صوره عن طريق الكاميرا الأمامية لهاتفه الشخصي، مؤكدًا أن هذا الفيديو يحتوي على آخر ما قاله والده قبل رحيله عن العالم.

وقال مشاري البلام في الفيديو: ”الحمد لله على كل حال.. هذه هي الدنيا.. ناس تودع وناس تستقبل“، وكأنه يودع جمهوره على طريقته الخاصة قبل وفاته.

https://www.instagram.com/p/COkhr1rndgL/?utm_source=ig_web_copy_link

وحرص عدد من الفنانين والمتابعين على الدعاء لمشاري البلام بالرحمة، ودعم ابنه صالح، وكان أبرزهم الفنانة هبة الدري، التي وضعت صورة مشاري كـ ”بروفايل“ لها، حيث قالت: ”الله يرحمك يا قطعة من القلب“.

وقالت الفنانة شيماء علي: ”الله يرحمك ويغفر لك يا رب“، كما قال الفنان والمنتج باسم عبد الأمير: ”الله يرحمه برحمته“، وقال الفنان محمد الشعيبي: ”رحمة الله عليك“.

وتوفي مشاري البلام، في شباط/فبراير الماضي، بعد أيام من دخوله العناية المركزة إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.